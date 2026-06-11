Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026

Τις μισές θέσεις της λίστας με τις 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης κατέκτησε η Ελλάδα, όπως αναφέρει η νέα κατάταξη του οργανισμού European Best Destinations, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά τη φήμη της ως ένας από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς της ηπείρου.

Πέντε ελληνικές παραλίες βρίσκονται στη φετινή λίστα, με το Βουτούμι στους Αντίπαξους, η Φτέρη στην Κεφαλονιά, το Ελαφονήσι στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα να συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες ακτές της Ευρώπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με πληθώρα κριτηρίων έγινε η αξιολόγηση, όπως η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα, οι διαθέσιμες δραστηριότητες, η φυσική ομορφιά, η καταλληλότητα για οικογένειες, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης στην έρευνα συνυπολογίστηκαν τόσο οι εμπειρίες ταξιδιωτών όσο και οι αξιολογήσεις των συντακτών του οργανισμού.

Η Praia de Monte Clérigo στην περιοχή του Αλγκάρβε της Πορτογαλίας έλαβε την πρώτη θέση. Στο Φυσικό Πάρκο του Νοτιοδυτικού Αλεντέζου βρίσκεται η αμμώδης παραλία και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για όσους αγαπούν την πεζοπορία αλλά και τα θαλάσσια σπορ.

Ποιες είναι οι 5 ελληνικές παραλίες που βρίσκονται στη λίστα

Το Βουτούμι των Αντίπαξων είναι η υψηλότερη ελληνική παρουσία στη λίστα, το οποίο βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Στη τρίτη θέση ακολουθεί το Φτέρι της Κεφαλονιάς, μία διάκριση που έρχεται λίγο καιρό μετά την ανακήρυξη του ως κορυφαία παραλία της Ευρώπης από άλλη διεθνή ταξιδιωτική αξιολόγηση.

Στην τέταρτη θέση συναντάται το Ελαφονήσι της Κρήτης, το οποίο εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα και πολυβραβευμένα παραθαλάσσια τοπία της Ευρώπης.

Η Ροβινιά της Κέρκυρας βρέθηκε στην όγδοη θέση, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνει στην δέκατη θέση η επίσης κερκυραϊκή Παλαιοκαστρίτσα, χαρίζοντας στο νησί δύο παρουσίες στη λίστα.

Οι 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης

Σύμφωνα με την κατάταξη του European Best Destinations, οι κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 είναι οι εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ