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ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Ηπείρου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης κοντά στα Ιωάννινα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πόλη και σε πολλές γειτονικές περιοχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Ηπείρου
DEBATER NEWSROOM
UPD: 00:01

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/7) κοντά στα Ιωάννινα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 23:10 (ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων και εστιακό βάθος 7,6 χιλιομέτρων.

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Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα Ιωάννινα, αλλά και σε πολλές γειτονικές περιοχές της Ηπείρου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την περιοχή, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Τα στοιχεία της αναθεωρημένης λύσης

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο:

  • Μέγεθος: 4,5 Ρίχτερ
  • Επίκεντρο: 9 χλμ. βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
  • Εστιακό βάθος: 7,6 χλμ.
  • Ώρα εκδήλωσης: 23:10 (ώρα Ελλάδας)

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.

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