Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Ηπείρου
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης κοντά στα Ιωάννινα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πόλη και σε πολλές γειτονικές περιοχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/7) κοντά στα Ιωάννινα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 23:10 (ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων και εστιακό βάθος 7,6 χιλιομέτρων.
Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές
Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα Ιωάννινα, αλλά και σε πολλές γειτονικές περιοχές της Ηπείρου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την περιοχή, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.
Τα στοιχεία της αναθεωρημένης λύσης
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο:
- Μέγεθος: 4,5 Ρίχτερ
- Επίκεντρο: 9 χλμ. βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
- Εστιακό βάθος: 7,6 χλμ.
- Ώρα εκδήλωσης: 23:10 (ώρα Ελλάδας)
Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.
πηγή στην Google
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