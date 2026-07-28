Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Ηπείρου

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/7) κοντά στα Ιωάννινα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 23:10 (ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων και εστιακό βάθος 7,6 χιλιομέτρων.

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Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα Ιωάννινα, αλλά και σε πολλές γειτονικές περιοχές της Ηπείρου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την περιοχή, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Τα στοιχεία της αναθεωρημένης λύσης

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο:

Μέγεθος: 4,5 Ρίχτερ

4,5 Ρίχτερ Επίκεντρο: 9 χλμ. βορειοδυτικά των Ιωαννίνων

9 χλμ. βορειοδυτικά των Ιωαννίνων Εστιακό βάθος: 7,6 χλμ.

7,6 χλμ. Ώρα εκδήλωσης: 23:10 (ώρα Ελλάδας)

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.