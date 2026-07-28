Σεισμός 4,1 Ρίχτερ βορειοανατολικά της Σκιάθου
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης βορειοανατολικά της Σκιάθου.
Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (28/7), με επίκεντρο 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σκιάθου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 22:17 (ώρα Ελλάδας), ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 14,2 χιλιόμετρα.
Η αναθεωρημένη λύση
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:
- Μέγεθος: 4,1 Ρίχτερ
- Επίκεντρο: 20 χλμ. βορειοανατολικά της Σκιάθου
- Εστιακό βάθος: 14,2 χλμ.
- Ώρα εκδήλωσης: 22:17 (ώρα Ελλάδας)
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για προβλήματα ή ζημιές από τη σεισμική δόνηση.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις