Σεισμός 4,1 Ρίχτερ βορειοανατολικά της Σκιάθου

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (28/7), με επίκεντρο 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σκιάθου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 22:17 (ώρα Ελλάδας), ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 14,2 χιλιόμετρα.

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Η αναθεωρημένη λύση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:

Μέγεθος: 4,1 Ρίχτερ

4,1 Ρίχτερ Επίκεντρο: 20 χλμ. βορειοανατολικά της Σκιάθου

20 χλμ. βορειοανατολικά της Σκιάθου Εστιακό βάθος: 14,2 χλμ.

14,2 χλμ. Ώρα εκδήλωσης: 22:17 (ώρα Ελλάδας)

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για προβλήματα ή ζημιές από τη σεισμική δόνηση.