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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ βορειοανατολικά της Σκιάθου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης βορειοανατολικά της Σκιάθου.

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ βορειοανατολικά της Σκιάθου
MotionTeam
DEBATER NEWSROOM

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (28/7), με επίκεντρο 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σκιάθου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 22:17 (ώρα Ελλάδας), ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 14,2 χιλιόμετρα.

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Η αναθεωρημένη λύση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:

  • Μέγεθος: 4,1 Ρίχτερ
  • Επίκεντρο: 20 χλμ. βορειοανατολικά της Σκιάθου
  • Εστιακό βάθος: 14,2 χλμ.
  • Ώρα εκδήλωσης: 22:17 (ώρα Ελλάδας)
Σεισμός Σκιάθος
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για προβλήματα ή ζημιές από τη σεισμική δόνηση.

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