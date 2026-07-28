Παναθηναϊκός: Με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στον Γ’ προκριματικό του Conference League αν αποκλείσει την Πάκσι

Την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον Γ’ προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον ολοκληρώσει τη δουλειά απέναντι στην Πάκσι στη ρεβάνς της Πέμπτης (30/7, 21:30).

Η βουλγαρική ομάδα εξασφάλισε την πρόκριση, επικρατώντας της Τρνάβα με 5-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 0-0 στην κανονική διάρκεια και την παράταση.

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«Ήρωας» ο Μαρίνοβ

Το παιχνίδι ήταν κλειστό, όπως και ο πρώτος αγώνας στη Σλοβακία, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες.

Η μεγαλύτερη φάση της αναμέτρησης καταγράφηκε στο 69ο λεπτό, όταν ο Τρέγιο σημάδεψε το δοκάρι.

Στη διαδικασία των πέναλτι, οι ποδοσφαιριστές της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 ήταν απόλυτα εύστοχοι, με τον τερματοφύλακα Πέταρ Μαρίνοβ να αποκρούει την εκτέλεση του Λάουσιτς, χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του.

Περιμένει τον Παναθηναϊκό

Εφόσον ο Παναθηναϊκός υπερασπιστεί το 2-1 που απέσπασε στην έδρα της Πάκσι και πάρει την πρόκριση, τότε θα βρει απέναντί του την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στον Γ’ προκριματικό γύρο του Conference League.