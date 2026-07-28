Μιχάλης Ιατρόπουλος: «Ανθρωποφάγοι πίσω» – Το μήνυμά του μετά τη σύλληψη του γιου του, DAIMA

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τον γιο του, τον τράπερ DAIMA, δημοσιεύοντας ένα αιχμηρό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός αρχίζει γράφοντας «ανθρωποφάγοι πίσω», αφήνοντας αιχμές για τη στάση που, όπως υποστηρίζει, κρατούν ορισμένοι απέναντι στον γιο του και την οικογένειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αλίμονο στους γονείς που δεν στέκονται στα παιδιά τους»

Στην ανάρτησή του, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του προς τον γιο του, τονίζοντας πως οι γονείς οφείλουν να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους στις δύσκολες στιγμές.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Αλίμονο στους γονείς που δεν στέκονται στα παιδιά τους».

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης που αφορά τον DAIMA, με τον ηθοποιό να υπερασπίζεται δημόσια τον γιο του.

Δημόσια στήριξη στον DAIMA

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μιχάλης Ιατρόπουλος μιλά δημόσια για τον γιο του. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του είχε επισημάνει ότι ο DAIMA ακολούθησε τον δικό του δρόμο, χωρίς να αξιοποιήσει τις γνωριμίες του πατέρα του στον καλλιτεχνικό χώρο, υπογραμμίζοντας πως όλα όσα έχει πετύχει τα οφείλει στη δική του προσπάθεια.