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Μιχάλης Ιατρόπουλος: «Ανθρωποφάγοι πίσω» – Το μήνυμά του μετά τη σύλληψη του γιου του, DAIMA

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος έστειλε νέο μήνυμα μετά τη σύλληψη του γιου του, DAIMA, καταγγέλλοντας «ανθρωποφάγους» και στηρίζοντας δημόσια το παιδί του.

Μιχάλης Ιατρόπουλος: «Ανθρωποφάγοι πίσω» – Το μήνυμά του μετά τη σύλληψη του γιου του, DAIMA
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Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τον γιο του, τον τράπερ DAIMA, δημοσιεύοντας ένα αιχμηρό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός αρχίζει γράφοντας «ανθρωποφάγοι πίσω», αφήνοντας αιχμές για τη στάση που, όπως υποστηρίζει, κρατούν ορισμένοι απέναντι στον γιο του και την οικογένειά του.

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«Αλίμονο στους γονείς που δεν στέκονται στα παιδιά τους»

Στην ανάρτησή του, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του προς τον γιο του, τονίζοντας πως οι γονείς οφείλουν να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους στις δύσκολες στιγμές.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Αλίμονο στους γονείς που δεν στέκονται στα παιδιά τους».

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης που αφορά τον DAIMA, με τον ηθοποιό να υπερασπίζεται δημόσια τον γιο του.

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Δημόσια στήριξη στον DAIMA

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μιχάλης Ιατρόπουλος μιλά δημόσια για τον γιο του. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του είχε επισημάνει ότι ο DAIMA ακολούθησε τον δικό του δρόμο, χωρίς να αξιοποιήσει τις γνωριμίες του πατέρα του στον καλλιτεχνικό χώρο, υπογραμμίζοντας πως όλα όσα έχει πετύχει τα οφείλει στη δική του προσπάθεια.

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