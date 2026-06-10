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ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν δυο άτομα για ναρκωτικά στο Λασίθι της Κρήτης μετά από έλεγχο σε όχημα

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Συνελήφθησαν δυο άτομα για ναρκωτικά στο Λασίθι της Κρήτης μετά από έλεγχο σε όχημα
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη δυο ατόμων ηλικίας 21 και 25 ετών τα ξημερώματα της Τετάρτης 10/6 προχώρησαν οι Αρχές για ναρκωτικά στο Λασίθι της Κρήτης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν οι δύο ημεδαποί να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. όχημα και πραγματοποιήθηκε έλεγχος.

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Στη συνέχεια ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

Φωτογραφία

-597- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

-2- ζυγαριές ακριβείας
-2- δενδρύλλια κάνναβης τα οποία καλλιεργούνταν σε γλάστρες με τη μέθοδο της υδροπονίας
-2- κινητά τηλέφωνα
σπόροι κάνναβης
Συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

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