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Πυροσβεστική: 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Οι 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3

Πυροσβεστική: 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
DEBATER NEWSROOM

Συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

   Παράλληλα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 20:30 σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής.

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   Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την πυρκαγιά και κατάφεραν να την οριοθετήσουν σε 20 λεπτά, ενώ κοντά στην περιοχή όπου εξελισσόταν βρίσκονται κατοικίες και υποδομές.

   Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο.

   Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παρείχαν συνδρομή υδροφόρες του δήμου Ασπροπύργου.

   Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Δυτικής Αττικής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Παράλληλα όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση της πυροσβεστικής η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3).

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