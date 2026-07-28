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ΔΙΕΘΝΗ

Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντηση με Γκουτέρες: «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού»

Αισιόδοξος για θετικές ανακοινώσεις εμφανίστηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Αντόνιο Γκουτέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν το πρωί της Τετάρτης.

Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντηση με Γκουτέρες: «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού»
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Την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το δείπνο που είχε το βράδυ της Τρίτης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ικανοποιημένος από τη συζήτηση, επισημαίνοντας ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι «πολιτικά δεσμευμένος» στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό.

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«Καλύψαμε όλα τα θέματα»

Όπως ανέφερε, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και περιλάμβανε συζήτηση για την ουσία του Κυπριακού, τη μεθοδολογία, τις συγκλίσεις, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και τη διευρυμένη διάσκεψη.

«Ήταν μια καλή, ανοικτή και ειλικρινής συζήτηση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών, έγινε ουσιαστικός διάλογος με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα.

Προσδοκίες για ανακοινώσεις την Τετάρτη

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επαφές θα συνεχιστούν στις 10:00 το πρωί της Τετάρτης, με στόχο να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

«Θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις», είπε, σημειώνοντας ότι η κυπριακή πλευρά εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

«Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η διεθνής κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό έχει ενισχυθεί, τόσο από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, επανέλαβε ότι για την Κυπριακή Δημοκρατία η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί μονόδρομο.

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«Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε και ευελπιστώ αύριο να ακούσω θετικές εξελίξεις από τον Γενικό Γραμματέα», τόνισε.

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