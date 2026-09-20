Γεωργιάδης για Μαζωνάκη: «Κανείς δεν ζήτησε από το Ελπίς να αλλάξει η ώρα θανάτου»

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τις αναφορές που διακινούνται περί παρέμβασης στο νοσοκομείο «Ελπίς», προκειμένου να αλλάξει η ώρα που αναγράφεται στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με ανάρτησή του στο Χ την Κυριακή (20/9), ο υπουργός Υγείας χαρακτηρίζει τις σχετικές αναφορές ψευδείς και υποστηρίζει ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, διέψευσε ότι υπήρξε τέτοιου είδους παρέμβαση.

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«Κανένας νυν ή πρώην Κυβερνητικός παράγων, νυν ή πρώην Υπουργός ή γενικά οποιοσδήποτε δεν επικοινώνησε με κανέναν από το Νοσοκομείο “Ελπίς” για να ζητήσει την αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ρώτησα ο ίδιος τον διοικητή του νοσοκομείου»

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι απευθύνθηκε ο ίδιος στον διοικητή του «Ελπίς» προκειμένου να πληροφορηθεί εάν υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία με το νοσοκομείο για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Όπως υποστηρίζει, ο διοικητής «το διαψεύδει κατηγορηματικά».

Το ζήτημα της ώρας θανάτου έχει ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση, καθώς το ίδιο το νοσοκομείο είχε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τη διακομιδή του τραγουδιστή.

Όπως είχε γράψει το DEBATER στην ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 16:45, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό.

Οι γιατροί πραγματοποίησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση, ενώ ως επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε η 17:40.

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Γεωργιάδης: «Να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και ζητά από τις ανακριτικές αρχές να ελέγξουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων, προκειμένου, όπως αναφέρει, να αποσαφηνιστεί πλήρως το ζήτημα.

Συγκεκριμένα, ζητά να ελεγχθούν τα τηλέφωνα του διοικητή του νοσοκομείου αλλά και των γιατρών που παρέλαβαν τον Γιώργο Μαζωνάκη από το ΕΚΑΒ και υπέγραψαν το πιστοποιητικό θανάτου.

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Παράλληλα, ζητά να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τα ευρήματα της έρευνας, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα παραμείνει χώρος για θεωρίες γύρω από την υπόθεση.

Αναγκάζομαι να διαψεύσω μία ακόμη απίστευτη ψευτιά που διακινείται εσχάτως, αλλά που αν την αφήσουμε να σέρνεται θα τρελάνουν τον κόσμο όπως έκαναν με τα ξυλόλια. Κανένας νυν ή πρώην Κυβερνητικός παράγων, νυν ή πρώην Υπουργός ή γενικά οποιοσδήποτε δεν επικοινώνησε με κανέναν από… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 20, 2026

Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Μαζωνάκη

Οι ακριβείς συνθήκες που προηγήθηκαν της διακομιδής του Γιώργου Μαζωνάκη στο «Ελπίς» αποτελούν ήδη αντικείμενο έρευνας.

Το DEBATER είχε αποκαλύψει από τις πρώτες ώρες ότι ο τραγουδιστής είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας στο Κολωνάκι.

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Στο πλαίσιο της έρευνας ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος δύο γιατρών για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία. Η άσκηση δίωξης δεν συνιστά διαπίστωση ενοχής, η οποία κρίνεται από τη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, μέσα από τη δικογραφία προέκυψαν νέα στοιχεία για τον χώρο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής πριν από τη διακομιδή του, με το DEBATER να αποκαλύπτει ότι η ΕΛΑΣ εντόπισε σε υπολογιστή αρχείο «ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ» μέσα στο EIS system.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κλείνει τη σημερινή παρέμβασή του κάνοντας λόγο για «τοξικότητα και συκοφαντίες», ενώ ζητά να δοθούν απαντήσεις μέσα από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.