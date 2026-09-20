Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση στο μνημόσυνο στη Σητεία – Τρισάγιο έξω από το σπίτι του

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το πρωί της Κυριακής (20/9) το μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη στους Πεύκους Σητείας, έναν τόπο με τον οποίο ο αγαπημένος τραγουδιστής είχε αναπτύξει έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό.

Το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, παρουσία κατοίκων της περιοχής, γνωστών και φίλων του καλλιτέχνη που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

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Για πολλούς από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν μόνο ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Ήταν ένας άνθρωπος που είχαν γνωρίσει προσωπικά και με τον οποίο είχαν μοιραστεί στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τρισάγιο έξω από το σπίτι που είχε μετατρέψει σε ησυχαστήριο

Μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου, η συγκίνηση κορυφώθηκε έξω από το σπίτι που είχε δημιουργήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην περιοχή.

Παρουσία πλήθους κόσμου τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του τραγουδιστή, μπροστά από το σπίτι που αποτελούσε για εκείνον ένα προσωπικό ησυχαστήριο και έναν τόπο στον οποίο επέστρεφε για να απομακρύνεται από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η σημερινή εικόνα στους Πεύκους ήρθε λίγες ημέρες μετά το τελευταίο «αντίο» στον καλλιτέχνη στη Νίκαια. Στην εξόδιο ακολουθία του, ο επικήδειος του Μητροπολίτη Αλέξιου είχε προκαλέσει ιδιαίτερη συγκίνηση, με τη χαρακτηριστική αναφορά ότι ο τραγουδιστής «γύρισε στην παλιά του γειτονιά». πηγή φωτό: skai.gr

Η Σητεία τίμησε τον Μαζωνάκη από το βράδυ του Σαββάτου

Οι εκδηλώσεις μνήμης είχαν αρχίσει ήδη από το Σάββατο στο λιμάνι της Σητείας.

Εκεί είχε τοποθετηθεί μεγάλη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ υπήρχε και βιβλίο στο οποίο όσοι περνούσαν μπορούσαν να γράψουν τις σκέψεις τους και ένα τελευταίο μήνυμα για τον άνθρωπο και καλλιτέχνη που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή.

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πηγή φωτό: skai.gr

Την ίδια ώρα, από τα ηχεία ακούγονταν τραγούδια του, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Στην εκδήλωση βρέθηκαν άνθρωποι από διαφορετικές περιοχές της Κρήτης που είχαν γνωρίσει ή αγαπήσει τον τραγουδιστή.

Η μουσική του, άλλωστε, εξακολουθεί να καταγράφει εντυπωσιακή απήχηση μετά τον θάνατό του, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να έχει φτάσει πλέον στο Νο36 παγκοσμίως στο Global Digital Artist Ranking.

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Δήμαρχος Σητείας: «Αγάπησε τον τόπο και συνδέθηκε μαζί του»

Τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε και ο δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης.

Ο δήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση που είχε αναπτύξει ο τραγουδιστής με την περιοχή, σημειώνοντας ότι ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε τον συγκεκριμένο τόπο και συνδέθηκε μαζί του.

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Οι Πεύκοι και η ευρύτερη περιοχή της Σητείας αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό κομμάτι της προσωπικής ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη και αυτό αποτυπώθηκε τόσο στη μεγάλη συμμετοχή στο μνημόσυνο όσο και στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στη μνήμη του.