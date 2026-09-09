Νοσοκομείο «Ελπίς» για Μαζωνάκη: Έγινε ΚΑΡΠΑ χωρίς επιτυχή έκβαση
Ο τραγουδιστής διακομίστηκε στις 16:45 χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό. Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς επιτυχή έκβαση.
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπιστώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωσή του το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς».
Σύμφωνα με το νοσοκομείο, ο 54χρονος τραγουδιστής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 16:45 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό.
Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς ωστόσο επιτυχή έκβαση. Η επίσημη ώρα θανάτου του ανακοινώθηκε στις 17:40.
Το DEBATER είχε μεταδώσει από την πρώτη στιγμή όλες τις πληροφορίες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έπειτα από ανακοπή.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»
«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.
Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».
πηγή στην Google
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