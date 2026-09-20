Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα με λαθραίο καπνό για ναργιλέ – Ξανακολλούσαν τα ένσημα με σελοτέιπ

Μία οργανωμένη επιχείρηση παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού για ναργιλέ αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο σε καφέ-μπαρ σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, όπου εντόπισαν 20 κιλά μειγμάτων καπνού για ναργιλέ χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση και χωρίς παραστατικά νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής.

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Τα 20 κιλά καπνού μέσα σε κλειδωμένο μπαούλο

Κατά τον έλεγχο στο γραφείο της επιχείρησης, οι ελεγκτές εντόπισαν μέσα σε κλειδωμένο μεταλλικό μπαούλο διάφανες συσκευασίες που περιείχαν μείγματα καπνού για ναργιλέ.

Το συνολικό βάρος τους ανερχόταν στα 20 κιλά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι συσκευασίες δεν έφεραν καμία από τις προβλεπόμενες σημάνσεις, ενώ δεν προσκομίστηκε τιμολόγιο που να αποδεικνύει τη νόμιμη αγορά ή εισαγωγή τους.

Επαναγέμιζαν επώνυμα κουτιά

Η έρευνα στο ισόγειο της επιχείρησης αποκάλυψε, σύμφωνα πάντα με την ΑΑΔΕ, και τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών.

Οι ελεγκτές βρήκαν επώνυμα κουτιά καπνού με εμφανή σημάδια φθοράς, πάνω στα οποία υπήρχαν πολλαπλές χειρόγραφες ετικέτες με διαφορετικές γεύσεις.

Στον ίδιο χώρο είχε διαμορφωθεί σημείο προετοιμασίας ναργιλέδων.

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Εκεί, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα επώνυμα κουτιά επαναγεμίζονταν με τον λαθραίο καπνό που βρισκόταν μέσα στις διάφανες συσκευασίες.

Έβγαζαν τα ένσημα και τα ξανακολλούσαν με σελοτέιπ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα των ελεγκτών σχετικά με τις ένσημες ταινίες φορολογίας.

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Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, είχαν αποκολληθεί ένσημες ταινίες από παλαιότερες νόμιμες συσκευασίες καπνού και στη συνέχεια επανατοποθετούνταν με κολλητική ταινία, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται ξανά.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρούνταν, σύμφωνα με την Αρχή, να προσδοθεί εικόνα νομιμότητας στα προϊόντα.

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Στον χώρο βρέθηκαν και άλλες κενές συσκευασίες, οι οποίες, σύμφωνα με τους ελεγκτές, προορίζονταν για αντίστοιχη επαναχρησιμοποίηση.

Στο Γενικό Χημείο του Κράτους ο καπνός

Δείγματα από τα 20 κιλά του κατασχεθέντος καπνού εστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους της ΑΑΔΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εργαστηριακή εξέταση και να προσδιοριστεί με ακρίβεια το περιεχόμενό τους.

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Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υπολογισμού των διαφυγόντων δασμών και φόρων που αντιστοιχούν στις κατασχεθείσες ποσότητες.

Η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζεται.