Χαλκιδική: Πλήρης έρευνα για τον θάνατο του 17χρονου – Ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός στο σχολείο

Τη βαθιά οδύνη της για τον θάνατο του 17χρονου μαθητή στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής εκφράζει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Ο 17χρονος, όπως έγραψε νωρίτερα το DEBATER, πέθανε το πρωί της Κυριακής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί την Παρασκευή (18/9).

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Τι αναφέρει το υπουργείο για τις πρώτες στιγμές

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας αναφέρεται και στις ενέργειες που έγιναν αμέσως μετά την κατάρρευση του μαθητή.

Όπως επισημαίνει, το σχολείο κινητοποιήθηκε άμεσα, στον 17χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και το προσωπικό της σχολικής μονάδας ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και γιατρό της περιοχής.

Ακολούθησαν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και χρήση απινιδωτή, μέχρι να αναλάβουν την αντιμετώπιση του περιστατικού οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.

Το DEBATER είχε καταγράψει από την πρώτη ημέρα την κατάρρευση του 17χρονου και τη μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά, οι προσπάθειες αναζωογόνησης διήρκεσαν περίπου 50 λεπτά και πραγματοποιήθηκαν επτά απινιδώσεις, με τον μαθητή να ανακτά καρδιακό ρυθμό και να μεταφέρεται τελικά στο Ιπποκράτειο.

«Πλήρης διερεύνηση των συνθηκών»

Το υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε παράλληλα ότι από την πρώτη στιγμή έχουν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την καρδιακή ανακοπή του 17χρονου.

Ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός από τη Δευτέρα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στη στήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών μετά την απώλεια του 17χρονου.

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Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να στηρίξουν τους συμμαθητές του μαθητή, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα.

Στο σχολείο θα μεταβούν επίσης στελέχη του υπουργείου Παιδείας, τόσο για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και για την παρακολούθηση της διερεύνησης του περιστατικού.

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«Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στην οικογένεια του 17χρονου, στους φίλους και στους συμμαθητές του, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτήν την τραγική απώλεια», καταλήγει η ανακοίνωση.