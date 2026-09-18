Παρουσιάστηκαν τα εργαλεία ΑΙ για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων – Εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 200 περιπτώσεις

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου για ελέγχους σε παράνομες διαφημίσεις στο διαδίκτυο, με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης, όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ότι «με το medwatch για τα αδειοδοτημένα ιατρεία που είναι εγγεγραμμένα στο ψηφιακό μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ανιχνεύσαμε όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις στα social media και τις αναφορές σε αναρτήσεις τρίτων, τις συγκρίναμε με τη νομοθεσία για να δούμε αν υπάρχουν παραβάσεις. Ο έλεγχος επεκτάθηκε και σε γιατρούς που εργάζονται σε επιχειρήσεις όπως π.χ. κέντρα αισθητικής»

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«Το εργαλείο εντοπίζει κάθε διαφήμιση εφόσον τελούνται ιατρικές πράξεις άρα πιάνει το σύνολο της αναφοράς αυτής» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Διευκρινίζοντας ακόμα περισσότερο ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι το medwatch «κατηγοριοποιεί τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και αυτόματα ανάλογα με τη σοβαρότητα της πιθανής παράβασης, ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου».

«Αυτή η πλατφόρμα είναι συνεχής για να γίνεται έλεγχος των πληροφοριών σχετικά με ιατρικές πράξεις» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας ανακοινώνοντας ότι «από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγξαμε ήδη, αυτές που έχουν πιθανές παραβάσεις είναι λιγότερες από 200».

«Το γεγονός ότι δύο άνθρωποι αποδείχθηκαν απατεώνες δεν καταδικάζει το σύνολο των ιδιωτών γιατρών στη χώρα» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Όσον αφορά το δεύτερο εργαλείο «ένα app για τα κινητά που ελέγχει ο ίδιος την άδεια των ιατρείων», ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι «χρειαζόμαστε νομοθετική εξουσιοδότηση, θα εντάξουμε σχετικό άρθρο σε νόμο που είναι σε διαβούλευση ώστε σε περίπου έναν μήνα να το παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό».

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι «θα συσταθεί επιτροπή σε επίπεδο ΓΓ για να δούμε το πλαίσιο και αν υπάρχουν γκρίζες ζώνες να φωτίσουμε και νομοθετικά για το πώς θα οριοθετήσουμε την αναγεννητική ιατρική, ευεξία κ.α. Αν η Ελλάδα τα απαγόρευε όλα, όσοι ενδιαφέρονται θα πήγαιναν στο εξωτερικό ή θα το έκαναν παράνομα. Το σημαντικό είναι η Ελλάδα να το κάνει με οργανωμένο τρόπο, με διαφάνεια και πρωτίστως με ασφάλεια».

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Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους πολίτες να υποψιάζονται πράξεις παράνομες ήδη από τον Ηλεκτρονικό τους Φάκελο Υγείας. Όπως είπε, ό,τι είναι νόμιμο συνταγογραφείται και καταγράφεται στον ψηφιακό φάκελο. Εάν δε βλέπουν στο MyHealth App πράξεις που τυχόν έκαναν πρέπει να ρωτάνε τους γιατρούς που επισκέπτονται.

Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε, τέλος, ότι «ουδέποτε καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας» και αποκάλυψε ότι «πριν το τραγικό γεγονός του θανάτου Μαζωνάκη είχαμε ξεκινήσει ενδοκυβερνητικά συζητήσεις πώς θα μπορούσαμε να υπάρξει ad hoc ελεγκτικός μηχανισμός στο υπουργείο Υγείας. Προφανώς η συζήτηση αυτή επιταχύνεται και σύντομα θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας ποια δομή στο υπ. Υγείας θα μπορούσε να το κάνει αυτό».

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Ο Γιάννης Δοξαράς που «έστησε» το medwatch εξήγησε ότι το ΑΙ εργαλείο «συλλέγει όλη την ψηφιακή παρουσία όλων αυτών των φορέων, έχει πρόσβαση στα δεδομένα του Ιατρικού Συλλόγου, στις υπηρεσίες της Google, στις διαφημίσεις που τρέχουν στο Meta, το TikTok και χρησιμοποιεί ΑΙ για να κατανοήσει τι αναφέρεται και κατηγοριοποιεί»

Όπως είπε «έχουμε φτιάξει 11 κατηγορίες ευρημάτων: Για παράδειγμα μια παράβαση αφορά πράξη που απαιτεί υψηλότερη δομή, ότι ο γιατρός λειτουργεί εκτός πλαισίου, ότι ο ισχυρισμός που προβάλει δεν ισχύει, ότι μπορεί να διαφημίσει φάρμακα που συνταγογραφείται. Αυτό δημιουργεί μια σήμανση που κάποιες δομές είναι κόκκινες, κίτρινες, πράσινες ή γκρι που χρειάζονται περισσότερο έλεγχο».