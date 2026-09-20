Ελένη Λουκά: Διέκοψε ζωντανή σύνδεση της ΕΡΤ από το Α’ Νεκροταφείο – Τι φώναζε

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (20/9) σε ζωντανή σύνδεση της ΕΡΤ από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, λίγο μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής κηδείας της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Την ώρα που το τηλεοπτικό συνεργείο βρισκόταν στον αέρα, στο πλάνο εμφανίστηκε ξαφνικά η Ελένη Λουκά, η οποία μπήκε μπροστά στην κάμερα και άρχισε να φωνάζει.

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«Όχι στους Γερμανούς»

Η Ελένη Λουκά ακούστηκε να επαναλαμβάνει τη φράση «Όχι στους Γερμανούς», με αποτέλεσμα η ζωντανή σύνδεση να διακοπεί.

Οι παρουσιαστές επιχείρησαν λίγο αργότερα να συνδεθούν ξανά με τον δημοσιογράφο που βρισκόταν στο Α’ Νεκροταφείο.

Ωστόσο, ακόμη και τότε, η Ελένη Λουκά εξακολουθούσε να ακούγεται από απόσταση να φωνάζει την ίδια φράση, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να συνεχιστεί κανονικά το ρεπορτάζ.

Μετά την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Το περιστατικό συνέβη μετά την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ενώ στην πολιτική κηδεία της βρέθηκαν η οικογένειά της και εκπρόσωποι της δημόσιας και πολιτικής ζωής.

Το DEBATER είχε γράψει αναλυτικά για τη ζωή, την οικογένεια και τη δημόσια διαδρομή της Μαργαρίτας Παπανδρέου, αλλά και για το τελευταίο μήνυμα της οικογένειάς της.