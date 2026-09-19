Γεωργιάδης απαντά στο δημοσίευμα για Θεμιστοκλέους και Σταυριανό: «Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας»

Στο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ» σχετικά με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τον γιατρό του ΕΣΥ Σπύρο Σταυριανό απάντησε με ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας κάνει λόγο για «σκάνδαλο Θεμιστοκλέους» και συνδέει την υπόθεση με τη συμμετοχή του Σπύρου Σταυριανού σε επιτροπές εξετάσεων ειδικότητας.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης απορρίπτει αυτή την παρουσίαση και υποστηρίζει ότι ο Μάριος Θεμιστοκλέους δεν τοποθέτησε τον συγκεκριμένο γιατρό στις επιτροπές, αλλά ότι ο Σπύρος Σταυριανός συμμετείχε ήδη σε αυτές και ο υφυπουργός δεν τον απομάκρυνε.

Ο υπουργός υπερασπίστηκε αυτή την επιλογή επικαλούμενος το τεκμήριο της αθωότητας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στη χώρα «το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και θα ισχύει».

Γεωργιάδης: Τι έχει συμβεί με τις καταγγελίες για τον Σταυριανό

Στη συνέχεια της ανάρτησής του, ο υπουργός Υγείας παραθέτει αναλυτικά το ιστορικό των καταγγελιών που έχουν γίνει σε βάρος του γιατρού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης, τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2022 υποβλήθηκαν 13 έγγραφες καταγγελίες ασθενών προς τη διοίκηση του ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» σε βάρος του Σπύρου Σταυριανού, γιατρού του ΕΣΥ ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής και βαθμού Διευθυντή.

Ο Σπύρος Σταυριανός εμφανίζεται και σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του νοσοκομείου ως επιστημονικά υπεύθυνος – Διευθυντής του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής.

Όπως υποστηρίζει ο υπουργός, τον Δεκέμβριο του 2022, μετά τη διαβίβαση των καταγγελιών, ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ Αττικής διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

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Στο πλαίσιο της διαδικασίας συντάχθηκαν, σύμφωνα πάντα με την ανάρτηση Γεωργιάδη, έκθεση ΕΔΕ στις 28 Φεβρουαρίου 2023 και συμπληρωματικό πόρισμα στις 16 Απριλίου 2024.

Ο υπουργός αναφέρει ότι από τα συγκεκριμένα πορίσματα δεν διαπιστώθηκε η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από τον γιατρό.

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Η εφημερίδα «μπαμ» του @KousoulosPetros δημοσιεύει πρωτοσέλιδο άρθρο κατά του Υφυπουργού Υγείας @mthemisto για κάποιο υποτιθέμενο σκάνδαλο σε σχέση με τον ιατρό του ΕΣΥ κ. Σταυριανό και την συμμετοχή του στις επιτροπές εξετάσεων ειδικότητας. Αρχικά να πω ότι δεν έβαλε στις… pic.twitter.com/M5wGdQIpY9 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 19, 2026

Η νέα καταγγελία και η δεύτερη ΕΔΕ

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2025, όταν δημοσιεύθηκαν νέες καταγγελίες.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι στις 10 Οκτωβρίου 2025 το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» έλαβε έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με αίτημα την παροχή στοιχείων για τον συγκεκριμένο γιατρό και ότι η διοίκηση ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας τα σχετικά έγγραφα.

Ακολούθησε, σύμφωνα με τον υπουργό, νέα έγγραφη καταγγελία στις 22 Οκτωβρίου 2025, η οποία διαβιβάστηκε στην 1η ΥΠΕ Αττικής και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

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Για την υπόθεση διατάχθηκε νέα ΕΔΕ και, όπως αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης, η σχετική έκθεση συντάχθηκε στις 12 Μαρτίου 2026.

Και από αυτή την ΕΔΕ, σύμφωνα με όσα παραθέτει ο υπουργός, δεν διαπιστώθηκε πειθαρχικό παράπτωμα για τον Σπύρο Σταυριανό.

Εκκρεμεί ποινική δικογραφία

Ο υπουργός Υγείας επισημαίνει, πάντως, ότι για την υπόθεση υπάρχει και δικαστική εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάρτησή του, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει σχηματιστεί και εκκρεμεί ποινική δικογραφία έπειτα από έγκληση σε βάρος του Σπύρου Σταυριανού, της Μαρίας Κοτρώτσιου και άλλων προσώπων.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι η δικογραφία αφορά καταγγελλόμενα αδικήματα, μεταξύ άλλων, ιατρικής αμέλειας, ψευδούς βεβαίωσης και ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία και ψευδή βεβαίωση.

Η ύπαρξη εκκρεμούς δικογραφίας δεν συνιστά καταδίκη ή διαπίστωση ενοχής, ενώ οι καταγγελίες και τα καταγγελλόμενα αδικήματα μένει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

«Δεν θα γίνουμε ζούγκλα»

Στο πολιτικό σκέλος της απάντησής του, ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε λόγος να απομακρυνθεί ο γιατρός από τις επιτροπές χωρίς προηγούμενη καταδίκη.

«Καλώς δεν τον έβγαλε, καθώς στη χώρα αυτή το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και θα ισχύει και δεν θα γίνουμε ζούγκλα», αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπερασπιζόμενος την απόφαση του Μάριου Θεμιστοκλέους.

Η τοποθέτηση του υπουργού έρχεται ως απάντηση στο δημοσίευμα της «ΜΠΑΜ», η οποία από την πλευρά της προαναγγέλλει στο πρωτοσέλιδό της ρεπορτάζ για την υπόθεση και αναφέρει ότι ο Σπύρος Σταυριανός αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στα τέλη Οκτωβρίου.