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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ατρόμητος: «Μπαμ» με Ντάνι Γκαρθία – Αποχωρεί ελεύθερος από τον Ολυμπιακό

Ο 36χρονος Ισπανός μέσος αποχωρεί από τους «ερυθρόλευκους» και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο Περιστέρι.

Ατρόμητος: «Μπαμ» με Ντάνι Γκαρθία – Αποχωρεί ελεύθερος από τον Ολυμπιακό
Ο Ντάνι Γκαρθία αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και βρίσκεται στον δρόμο για τον Ατρόμητο. (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Σε μία ιδιαίτερα σημαντική μεταγραφική κίνηση προχωρά ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ντάνι Γκαρθία, με τον Ισπανό μέσο να αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και να παραμένει στη Stoiximan Super League.

Ο 36χρονος αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τους «ερυθρόλευκους» και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Περιστερίου, με τις πληροφορίες για τη συμφωνία να επιβεβαιώνονται από περισσότερες από μία πηγές.

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Εκτός πλάνων στον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ντάνι Γκαρθία είχε συζήτηση με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, με τον τεχνικό του Ολυμπιακού να του γνωστοποιεί ότι δεν βρίσκεται στα αγωνιστικά του πλάνα για τη συνέχεια της σεζόν.

Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την αποχώρησή του ως ελεύθερου και τη μετακίνησή του στον Ατρόμητο.

Ο επίσημος ιστότοπος του Ολυμπιακού εξακολουθεί, μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (20/9), να εμφανίζει τον Γκαρθία στο ρόστερ της πρώτης ομάδας με το Νο14, καθώς δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα η λύση της συνεργασίας.

Μία σημαντική προσθήκη για τον Ατρόμητο

Ο Ντάνι Γκαρθία διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το ισπανικό ποδόσφαιρο, ενώ στον Ολυμπιακό αποτέλεσε επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη μεσαία γραμμή.

Ο Ισπανός χαφ είχε αγωνιστικό ρόλο και την περασμένη σεζόν, ενώ τον Φεβρουάριο είχε σκοράρει στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού με 3-0 επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Πλέον, εφόσον ολοκληρωθούν τα τυπικά της αποχώρησής του από τον Ολυμπιακό, ο έμπειρος μέσος θα ενισχύσει τη μεσαία γραμμή του Ατρομήτου.

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Η μετακίνηση έχει και μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: μόλις στις 23 Αυγούστου ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, επικρατώντας με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

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