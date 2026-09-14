Γεωργιάδης για Μαζωνάκη: “Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατέψει”

Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, από το Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, ζητώντας συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να το προστατέψει.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει. Είμαι εδώ για να εκφράσω και αυτοπροσώπως τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια», δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν τα κενά του συστήματος που αναδείχθηκαν με αφορμή την υπόθεση.

«Είμαι εδώ για να εκφράσω την αυτοπρόσωπη παρουσία μου, τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη μου που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο».

«Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Δύο απατεώνες έριξαν στα δίχτυα τους έναν άνθρωπο. Πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.