Ξέσπασμα Γεωργιάδη για fake news με φωτογραφία του: «Διασύρθηκε άσχετη γιατρός – Ντροπή και αίσχος»

Την έντονη αντίδρασή του για τη διασπορά ψευδούς πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο X.

Αφορμή αποτέλεσε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με τη γιατρό του ΕΣΥ Πολυτίμη Λεονάρδου. Σύμφωνα με τον υπουργό, λογαριασμός δημοσίευσε την εικόνα, παρουσιάζοντας ψευδώς τη γιατρό ως πρόσωπο που συνδέεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και κάνοντας λόγο για δήθεν «απόδειξη συγκάλυψης».

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η κ. Λεονάρδου δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, καταγγέλλοντας ότι η ανάρτηση αναπαράχθηκε μαζικά χωρίς προηγούμενο έλεγχο της ακρίβειάς της.

«Διασύρθηκε μία εντελώς άσχετη γιατρός»

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας, χιλιάδες λογαριασμοί αναπαρήγαγαν τον ψευδή ισχυρισμό, με αποτέλεσμα η γιατρός να βρεθεί στο επίκεντρο επιθέσεων και υβριστικών σχολίων.

«Χθες ένας λογαριασμός ανέβασε μια φωτό μου με μία γνωστή ιατρό, την κα Πολυτίμη Λεονάρδου και έγραψε: “ιδού η απόδειξη της συγκάλυψης, ο Άδωνις αγκαλιά με την δολοφόνο του Μαζωνάκη”», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης, παραθέτοντας το περιεχόμενο της ανάρτησης που προκάλεσε την αντίδρασή του.

Ο ίδιος συνέχισε:

«Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο του ψεύδους, χιλιάδες λογαριασμοί το αναπαρήγαγαν και η μία άσχετη εντελώς ιατρός του ΕΣΥ διασύρθηκε και άρχισαν εκατοντάδες να την υβρίζουν».

«Τι είδους κοινωνία έχουμε γίνει;»

Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την αγανάκτησή του για την ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, θέτοντας ζήτημα ευθύνης κατά την αναπαραγωγή πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Μα τι είδους κοινωνία έχουμε γίνει; Πραγματικά ντροπή και αίσχος!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι, όπως έχει δηλώσει από την αρχή, δεν γνώριζε το ζευγάρι των γιατρών που ερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης, ούτε είχε οποιαδήποτε γνώση για τις δραστηριότητές του.

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«Έχω από την αρχή δηλώσει ότι το ζευγάρι αυτό μου ήταν εντελώς άγνωστοι και ως πρόσωπα και ως προς τις δραστηριότητές τους», πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

Χθες ένας λογαριασμός ανέβασε μια φωτό μου με μία γνωστή ιατρό, την κα Πολυτίμη Λεονάρδου και έγραψε: «ιδού η απόδειξη της συγκάλυψης, ο Άδωνις αγκαλιά με την δολοφόνο του Μαζωνάκη..»….

Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο του ψεύδους, χιλιάδες λογαριασμοί το αναπαρήγαγαν και η μία… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 17, 2026

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση και όλα τα σχετικά δημοσιεύματα βρίσκονται στη σελίδα του DEBATER για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ περισσότερες ειδήσεις από την πολιτική επικαιρότητα δημοσιεύονται στην ενότητα Πολιτική.