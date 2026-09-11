Αποκάλυψη DEBATER: Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε σε υπολογιστή του ιατρείου αρχείο «ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ» μέσα στο EIS system

Μία νέα και ιδιαίτερα σημαντική ψηφιακή πτυχή της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτει μέσα από τη δικογραφία που βρίσκεται στη διάθεση του DEBATER.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ιατρείου στο Κολωνάκι, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε laptop που βρισκόταν στον χώρο προσέλευσης και εξέτασης ένα τοπικά εγκατεστημένο πρόγραμμα με την ονομασία «EIS system».

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Σύμφωνα με το έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ., από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξήχθησαν δεδομένα υγείας μέσω στιγμιοτύπων οθόνης. Παράλληλα, στον φάκελο αποθήκευσης «EIS_DB_SAVE» βρέθηκε αρχείο κατάληξης «.dat» με την ονομασία «ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ».

Η δικογραφία δεν περιγράφει το περιεχόμενο του αρχείου ούτε αναφέρει πότε δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να προκύψουν από την πλήρη εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων.

Το «ZYTO 5» σε δεύτερο υπολογιστή

Σε δεύτερο laptop, το οποίο βρισκόταν στο γραφείο της γιατρού, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αρχείο συντόμευσης, ένα αρχείο RTF, ένα PDF και στιγμιότυπα οθόνης με πληροφορίες αρχείων και του προγράμματος «ZYTO 5».

Επιπλέον, από υπολογιστή που βρισκόταν στο γραφείο του δεύτερου γιατρού ελήφθησαν δύο ακόμη στιγμιότυπα από το «EIS system», καθώς και ένα αρχείο PDF.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το EIS system δεν υπήρχε μόνο σε έναν υπολογιστή του ιατρείου. Η δικογραφία, ωστόσο, δεν διευκρινίζει ακόμη τι ακριβώς περιείχαν τα στιγμιότυπα και τα PDF ούτε εάν συνδέονταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο «ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος» της προηγούμενης ημέρας

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η κατάθεση της γιατρού για την πρώτη επίσκεψη του τραγουδιστή στο ιατρείο, το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου.

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Όπως κατέθεσε:

«Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος».

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Μετά από αυτήν την εκτίμηση, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή της, του πρότεινε να υποβληθεί την επόμενη ημέρα στη διαδικασία με το μηχάνημα Inuspheresis.

Στο σημείο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή: η δικογραφία δεν αναφέρει ρητά ότι ο συγκεκριμένος “ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος” πραγματοποιήθηκε με το EIS system. Δεν αναφέρει επίσης ότι το ZYTO 5 χρησιμοποιήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Η σύνδεση των ψηφιακών ευρημάτων με τον έλεγχο που περιέγραψε η γιατρός αποτελεί, επομένως, ζήτημα προς διερεύνηση και όχι δεδομένο συμπέρασμα.

Τι αναφέρει η ίδια η εταιρεία για το ZYTO

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της ZYTO, τα συστήματά της καταγράφουν μεταβολές στη γαλβανική απόκριση του δέρματος και οργανώνουν τα δεδομένα σε αναφορές για ενημερωτικούς σκοπούς ευεξίας.

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Η ίδια η εταιρεία διευκρινίζει ότι το σύστημα δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ίαση ή την πρόληψη ασθενειών και ότι οι αναφορές του δεν μετρούν όργανα, ορμόνες, θρεπτικά συστατικά ή ιατρικές παθήσεις.

Η αναφορά αυτή δεν αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε στον τραγουδιστή. Καθιστά, όμως, κρίσιμο να αποσαφηνιστεί ποια μηχανήματα χρησιμοποιήθηκαν κατά τον έλεγχο της προηγούμενης ημέρας και με ποια δεδομένα λήφθηκε η απόφαση για τη διαδικασία που ακολούθησε.

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν

Από τα νέα ψηφιακά ευρήματα προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα:

Πότε δημιουργήθηκε και πότε τροποποιήθηκε το αρχείο «ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ»;

Ποια δεδομένα και ποια αποτελέσματα περιλαμβάνει;

Συνδέεται με τον «ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο» της 8ης Σεπτεμβρίου;

Ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματά του για να προταθεί η διαδικασία Inuspheresis;

Ποιος χειρίστηκε τα συστήματα και ποια αρχεία αφορούσαν τον τραγουδιστή;

Υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα στο πρόγραμμα ZYTO 5;

Η ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη μπορεί να προσδιορίσει τους ακριβείς χρόνους δημιουργίας και επεξεργασίας των αρχείων, τον χειριστή τους και το περιεχόμενο των σχετικών αναφορών.

Τι αποδεικνύεται και τι όχι

Το βέβαιο στοιχείο είναι ότι η ΕΛ.ΑΣ. βρήκε αρχείο με το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο EIS system. Δεν προκύπτει ακόμη τι περιείχε ούτε εάν χρησιμοποιήθηκε ως βάση για κάποια ιατρική απόφαση.

Το εύρημα εξετάζεται μαζί με την ένδειξη του μηχανήματος για 42 λεπτά πλασμαφαίρεσης και το υπόλοιπο προανακριτικό υλικό.

Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τα ψηφιακά ευρήματα δεν αποδεικνύουν από μόνα τους αιτιώδη σύνδεση με τον θάνατο.

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.