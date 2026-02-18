Εργατικό δυστύχημα στο Κερατσίνι: Νεκρός 43χρονος σε κατάστρωμα πλοίου

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (18.02), ένας 43χρονος άνδρας στην περιοχή του Κερατσινίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας εργαζόταν ως μέλος συνεργείου επισκευών που εκτελούσε εργασίες στο κατάστρωμα φορτηγού πλοίου με σημαία Μάλτας, το οποίο βρισκόταν στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη της περιοχής.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 43χρονο σε ιδιωτική κλινική. Ωστόσο, οι γιατροί που τον παρέλαβαν διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες λιμενικές και ανακριτικές αρχές.