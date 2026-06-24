Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Μετανιωμένος δηλώνει τώρα ο 43χρονος – Η συνομιλία με τον αδελφό της πριν τη σύλληψη

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες είναι ο 43χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Μεταξύ άλλων, ο Σκοπιανός κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη ταφή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, λίγο πριν οδηγηθεί στις αρχές, φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια και να ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως επιθυμεί να απολογηθεί στην οικογένεια του θύματος, αλλά και στη δική του.

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου», φέρεται να είπε.

Από την πλευρά της υπεράσπισης του 43χρονου, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο θάνατος της 45χρονης προήλθε έπειτα από έντονη λογομαχία και συμπλοκή, χωρίς να υπάρχει πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Ο αδελφός της Σταυρούλας μηνύει τον δράστη και τη σύζυγό του

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της άτυχης Σταυρούλας είναι εξοργισμένη, με τον αδελφό της να προχωρά σε μήνυση σε βάρος της συντρόφου του καθ’ ομολογίαν δράστη, κατηγορώντας την ότι προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις που προσβάλλουν τη μνήμη της νεκρής γυναίκας.

Παράλληλα, ο ίδιος αναμένεται να κινηθεί νομικά και κατά του κατηγορούμενου για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς θεωρεί ότι επιχειρήθηκε να εμπλακεί το οικογενειακό του περιβάλλον στην υπόθεση.

Η αντίδραση της οικογένειας προκλήθηκε μετά από δήλωση της συντρόφου του κατηγορούμενου, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι ο δράστης «δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με το θύμα», χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που θεωρήθηκαν προσβλητικοί για τη Σταυρούλα.

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Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Οι συνομιλίες πριν τη σύλληψη

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν τη σύλληψή του ο 43χρονος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αδελφό της Σταυρούλας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως υποστηρικτικό στις έρευνες.

Ωστόσο, η οικογένεια κάνει λόγο για παραπλανητική συμπεριφορά και για προσπάθεια να παρουσιαστεί ως «φίλος» των ερευνών.

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Υπενθυμίζεται επίσης ότι χθες ήρθε στο φως βίντεο με τις τελευταίες στιγμές της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στο οπτικό υλικό του DEBATER καταγράφεται η άτυχη 45χρονη να κατευθύνεται ανυποψίαστη, κρατώντας σακούλες στα χέρια, προς το ιδιόκτητο σπίτι που εκμίσθωνε στον καθ’ ομολογίαν δράστη, χωρίς να γνωρίζει τι την περιμένει.

Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 26/6, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του στυγερού εγκλήματος.