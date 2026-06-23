Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Βρέθηκε DNA τρίτου ανθρώπου σε άλλο αντικείμενο», λέει η δικηγόρος του 65χρονου Ιταλού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το δικαστικό και αστυνομικό θρίλερ γύρω από την άγρια δολοφονία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, στο Αίγιο.

Ενώ ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας κρατείται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού ως ο βασικός ύποπτος, νέα στοιχεία από τα εγκληματολογικά εργαστήρια έρχονται να περιπλέξουν την υπόθεση.

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Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου φέρνει στο προσκήνιο ένα εύρημα-κλειδί. Τον εντοπισμό DNA τρίτου, μη ταυτοποιημένου προσώπου, τόσο σε αντικείμενα του σπιτιού όσο και υπό εξέταση στο φονικό όπλο (φλόμπερ).

Το «παζλ» των εργαστηριακών εξετάσεων

Σύμφωνα με τη συνήγορο του 65χρονου, Μαρία Ιατροπούλου, στο όπλο του εγκλήματος έχει ήδη απομονωθεί και επιβεβαιωθεί το γενετικό υλικό τόσο της 54χρονης μητέρας όσο και του 26χρονου γιου, ο οποίος έφερε θανάσιμο τραύμα στον κρόταφο.

Το όπλο σκανάρεται εξονυχιστικά για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αποτύπωμα και τρίτου ατόμου. Παράλληλα, έχει εντοπιστεί ορφανό δείγμα DNA που δεν ανήκει σε κανέναν από τους τρεις εμπλεκόμενους.

Σημειώνεται ότι δεν ανιχνεύθηκε γενετικό υλικό του Ιταλού κατηγορουμένου, εύρημα που η υπεράσπιση θεωρεί συμβατό με το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έφερε καμία αμυχή ή ίχνος πάλης στο σώμα του.

Η επιστημονική αντίκρουση

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από την ΕΛ.ΑΣ. Μιλώντας στο Live News, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης έσπευσε να υποβαθμίσει τη σημασία του «τρίτου DNA» στο όπλο, εξηγώντας ότι στα ξύλινα μέρη τα αποτυπώματα αντέχουν μήνες και στα μεταλλικά έως και έναν χρόνο.

Συνεπώς, η ύπαρξή του δεν συνδέεται απαραίτητα με τη νύχτα του μακελειού.

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Το σενάριο της «αλληλοεξόντωσης» και οι αντιφάσεις του υπόπτου

Ο 65χρονος Ιταλός αρνείται κατηγορηματικά το βαρύ κατηγορητήριο. Προβάλλει το ακραίο σενάριο της οικογενειακής τραγωδίας (αλληλοεξόντωσης), ισχυριζόμενος ότι η 54χρονη μητέρα σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ωστόσο, οι δικαστικές αρχές εστιάζουν στις σοβαρές αντιφάσεις και τα σκοτεινά σημεία της συμπεριφοράς του. Ο 65χρονος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν στο σαλόνι και δεν άκουσε το παραμικρό, ούτε καν τον πυροβολισμό που δέχθηκε ο 26χρονος ενώ κοιμόταν.

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Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή φρεσκοπλυμένα εσώρουχα και μια πετσέτα με κηλίδες αίματος.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι «λερώθηκε» λόγω προβλήματος υγείας, έκανε ντους και τα έπλυνε στο χέρι, αντί να τα ρίξει στο πλυντήριο.

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Τέλος, οι κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι δεν υπήρξε ίχνος διάρρηξης, ούτε μπήκε ή βγήκε κανείς από το σπίτι εκείνη τη νύχτα. Εξετάζεται αν λειτουργούσε κάμερα ασφαλείας σε απέναντι οίκημα.

Το κίνητρο και ο μάρτυρας-κλειδί

Το κίνητρο παραμένει θολό, όμως οι καταθέσεις συγγενών ρίχνουν φως στο παρασκήνιο της σχέσης του ζευγαριού.

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Η 54χρονη φέρεται να είχε εκφράσει έντονη ανησυχία για τη συμβίωσή της με τον 65χρονο, ζητώντας επίμονα από τον γιο της να αφήσει τις σπουδές και την εργασία του στη Γερμανία και να επιστρέψει εσπευσμένα στην Ελλάδα.

Ο άτυχος νέος είχε φτάσει στο Αίγιο μόλις δύο 24ωρα πριν δολοφονηθεί.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί για νέα κατάθεση ο άνθρωπος-κλειδί. Ένας φίλος του Ιταλού, τον οποίο ο κατηγορούμενος ειδοποίησε στις 11 το πρωί της μοιραίας Τρίτης.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας έφτασε στο σπίτι πριν από την αστυνομία και αντίκρισε πρώτος το αποτρόπαιο θέαμα, με τη μητέρα και τον γιο να κείτονται σε μια λίμνη αίματος σε διαφορετικά δωμάτια του σπιτιού.