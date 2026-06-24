Μουντιάλ 2026: Το σημερινό πρόγραμμα – “Αυλαία” στους πρώτους τρεις ομίλους

“Αυλαία” πέφτει στους τρεις πρώτους ομίλους του Μουντιάλ 2026, με έξι αγώνες να περιλαμβάνονται στο σημερινό πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι σε κάθε όμιλο οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκινάει με τα δυο ματς του δευτέρου ομίλου. Την Τετάρτη (24/6, 22:00) παίξουν Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ, Βανκούβερ) και Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κατάρ (ΕΡΤ1, Σιάτλ).

Ο αγώνας Ελβετία-Καναδάς θα κρίνει την πρωτιά καθώς οι δυο ομάδες έχουν από τέσσερις βαθμούς ενώ και οι δυο προέρχονται από ευρείας έκτασης νίκες, η Ελβετία νίκησε 4-1 τη Βοσνία και ο Καναδάς 6-0 το Κατάρ. Στο άλλο ματς Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Κατάρ ψάχνουν τη νίκη για να προκριθούν ως μια από τις καλύτερες τρίτες.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Καναδάς 4 (7-1) Ελβετία 4 (5-2) Βοσνία 1 (2-5) Κατάρ 1 (1-7)

Ακολουθούν οι αναμετρήσεις για τον τρίτο όμιλο. Την Πέμπτη (25/6, 01:00) παίζουν Μαρόκο-Αϊτή (ΕΡΤ1, Ατλάντα) και Σκωτία-Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ, Μαϊάμι). Αν το Μαρόκο νικήσει την αδιάφορη Αϊτή και δεν νικήσει η Βραζιλία, τότε παίρνει την πρώτη θέση του ομίλου. Αν δεν νικήσει η Σκωτία, παίρνει τη 2η θέση, ακόμη και αν χάσει.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βραζιλία 4 (4-1) Μαρόκο 4 (2-1) Σκωτία 3 (1-1) Αϊτή 0 (0-4)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δυο αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου. Την Πέμπτη (25/6. 04:00) θα παίξουν Νότια Αφρική-Νότια Κορέα (ΕΡΤ1, Μαϊάμι) και Τσεχία-Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ/Μέξικο Σίτι). Το Μεξικό προκρίθηκε ήδη στη φάση των «32», όμως παίζεται τόσο η δεύτερη όσο και η τρίτη θέση.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεξικό 6 (3-0) Νότια Κορέα 3 (2-2) Τσεχία 1 (2-3) Νότια Αφρική 1 (1-3)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1) / ΣΙΑΤΛ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

01:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1) / ΜΟΝΤΕΡΕΪ

04:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ:

-Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις προκρίνονται στη φάση των «32», όπως και οι 8 καλύτερες τρίτες.

-Κριτήρια ισοβαθμίας: 1. Τα μεταξύ τους παιχνίδια, 2. Η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίοδι, 3. Καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους, 4. Συνολική διαφορά τερμάτων, 5. Καλύτερη επίθεση, 6. Βαθμολογία Fair Play, ο αριθμός καρτών που έχουν δεχθεί. 7. Θέση στην κατάταξη της FIFA.