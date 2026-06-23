Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η στιγμή που πηγαίνει στο σπίτι του 43χρονου δολοφόνου της – Οι τελευταίες στιγμές της άτυχης 45χρονης

Στο φως της δημοσιότητας φέρνει το DEBATER ένα αποκαλυπτικό βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της Σταυρούλας Λεβεντάκη, λίγα λεπτά πριν πέσει νεκρή στα χέρια του 43χρονου ενοικιαστή της.

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η άτυχη 45χρονη να κατευθύνεται ανυποψίαστη, κρατώντας σακούλες στα χέρια, προς το ιδιόκτητο σπίτι που εκμίσθωνε στον καθ’ ομολογίαν δράστη.

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Εκεί, όμως, την περίμενε μια εφιαλτική παγίδα θανάτου.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η επίθεση ξεκίνησε όταν ο δράστης κατάφερε ένα πρώτο πλήγμα στην 45χρονη με γυάλινο μπουκάλι, προκαλώντας της ζάλη και πτώση στο έδαφος.

Στη συνέχεια, το θύμα δέχθηκε δύο τυφλά χτυπήματα με μαχαίρι στον θώρακα.

Καθώς η Σταυρούλα Λεβεντάκη καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια, ο 43χρονος επιχείρησε να τη φιμώσει. Το τελειωτικό πλήγμα κατάφερε χτυπώντας την επανειλημμένα στο κεφάλι με ένα κούτσουρο.

«Ξύπνησε και φώναζε βοήθεια» – Τα ανατριχιαστικά λόγια του δράστη

Στην απολογία του προς τις αστυνομικές αρχές, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος περιγράφει με κυνικότητα και σοκαριστικές λεπτομέρειες τη μάχη που έδωσε η άτυχη γυναίκα για να κρατηθεί στη ζωή.

«Προσπαθούσε να βγάλει την ταινία με τα χέρια της. Την τύλιξα άλλη μία φορά και ξαφνικά έπεσε αναίσθητη. Θεώρησα ότι είχε πεθάνει και πήγα στην κουζίνα να ηρεμήσω. Μετά από ένα-δύο λεπτά ξύπνησε και φώναζε “βοήθεια”».

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Όπως ο ίδιος ομολογεί, η αντίδρασή του ήταν ακόμα πιο βίαιη. Επέστρεψε στο δωμάτιο με ένα κουζινομάχαιρο και, ενώ εκείνη ήταν πεσμένη στο πάτωμα, την κάρφωσε δύο φορές στο ύψος της καρδιάς.

Αμέσως μετά, πήγε στην κουζίνα, έπλυνε το όπλο του εγκλήματος με σαπούνι και ξύδι, και το πέταξε.

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Παρά τα βαριά τραύματα, η 45χρονη βρήκε τη δύναμη να φωνάξει ξανά. «Πήγα, πήρα ένα κούτσουρο και τη χτύπησα στο κεφάλι τουλάχιστον δύο φορές.

Εκεί έμεινε και δεν ξαναμίλησε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 43χρονος, προσδιορίζοντας τον χρόνο του θανάτου της γύρω στις 17:00 με 17:15 το απόγευμα.

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«Κρύβομαι, δεν θέλω να πάω μέσα»

Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος του 43χρονου με τη σύζυγό του, λίγο πριν συλληφθεί.