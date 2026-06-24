Αναζωπύρωση της φωτιάς στην αποθήκη με τουριστικά είδη στο Αιγάλεω – “Καταστραφήκαμε στη μέση της σεζόν” (βίντεο)

Στην αποθήκη με τουριστικά είδη που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης 23/6 παρανάλωμα του πυρός παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες του DEBATER, το κτίριο ακόμα καπνίζει, καθώς η φωτιά δεν έχει σβήσει πλήρως, με τους πυροσβέστες να είναι στο σημείο για τις αναζωπυρώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, λίγο μετά τις 7 το πρωί σήμερα λόγω αναζωπύρωσης διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού.

“Είμαστε πολύ χάλια ψυχολογικά. Καταστραφήκαμε ωστόσο ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος εργαζόμενος μας. Το έχω ασφαλισμένο το εμπόρευμα αλλά τι; Στη μέση της σεζόν καταστραφήκαμε. Εφοδιάζουμε όλη την Ελλάδα με τουριστικά είδη” ανέφερε στο DEBATER ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Η φωτιά στην αποθήκη επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω ξέσπασε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γύρω στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Μάλιστα, λόγω της μεγάλης φωτιάς κατέρρευσε και ένα τμήμα της ταράτσας.

Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση.