Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την τελευταία διαδρομή της 45χρονης πριν τη δολοφονήσει ο Σκοπιανός
Φέρεται να φίμωσε το θύμα με χαρτοταινία
Nέες, ανατριχιαστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.
Οι αστυνομικές αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι των τελευταίων ωρών της άτυχης γυναίκας, αναζητώντας το ακριβές κίνητρο πίσω από το έγκλημα, για το οποίο έχει ήδη ομολογήσει ο 43χρονος ενοικιαστής της.
Το βίντεο-ντοκουμέντο που «κλείδωσε» την εξιχνίαση
Καταλυτικό ρόλο στην πορεία των ερευνών διαδραμάτισε ένα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης οικίας, το οποίο έφερε στο φως η εκπομπή Live News.
Στα πλάνα καταγράφεται η θύμα λίγα λεπτά πριν εισέλθει στο σπίτι όπου έμελλε να κοπεί το νήμα της ζωής της.
Η 45χρονη διακρίνεται να βαδίζει ανυποψίαστη προς το οίκημα κρατώντας κάποιες σακούλες, χωρίς να προμηνύεται η τραγωδία που θα ακολουθούσε.
Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, το συγκεκριμένο εύρημα αποδομεί τους ισχυρισμούς μαρτύρων αλλά και του ίδιου του καθ’ ομολογίαν δράστη σχετικά με τον χρόνο και τις συνθήκες της επιστροφής της, προσφέροντας στην ΕΛ.ΑΣ. το κλειδί για την εξιχνίαση της υπόθεσης.
Το θρίλερ των τελευταίων λεπτών και η μάχη για ζωή
Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από το μικροσκόπιο των Αρχών προκαλούν αποτροπιασμό. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει πως ο 43χρονος επιχείρησε να φιμώσει το θύμα χρησιμοποιώντας χαρτοταινία.
Ωστόσο, επειδή το υλικό δεν είχε μεγάλη κολλητική ισχύ, η Σταυρούλα Λεβεντάκη έδωσε σκληρή μάχη για τη ζωή της:
Κατάφερε επανειλημμένα να αφαιρέσει την ταινία από το στόμα της.
Καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια, φωνάζοντας προς τους γείτονες.
Ο δράστης επανήλθε επανειλημμένα προσπαθώντας να την ακινητοποιήσει και να τη φιμώσει εκ νέου, πριν προχωρήσει στα θανάσιμα χτυπήματα που της στέρησαν τη ζωή.
«Κρύβομαι, δεν θέλω να πάω μέσα»
Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος του 43χρονου με τη σύζυγό του, λίγο πριν συλληφθεί.
- Σύζυγος 43χρονου: Σ’ αγαπώ, μην αγχώνεσαι. Έχουμε βάλει δύο – τρεις δικηγόρους, μην αγχώνεσαι όλα θα πάνε καλά.
- 43χρονος: Κρύβομαι ρε ζωή μου, δεν θέλω να πάω μέσα.
- Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα πας μέσα, δεν μας έχουν βρει κάτι.
- 43χρονος: Δεν θα πάω μέσα;
- Σύζυγος 43χρονου: Μην αγχώνεσαι καθόλου, δεν θα πας, δεν θα το αφήσουμε. Έχουμε βάλει δικηγόρους.
- 43χρονος: Και κρύβομαι…
- Σύζυγος 43χρονου: Εντάξει, καλά κάνεις. Μην στεναχωριέσαι.
- 43χρονος: Να σκοτωθώ στον λόγο μου.
- Σύζυγος 43χρονου: Όχι, όχι. Θα την βρούνε την πατσαβούρα αγάπη μου. Έχω τρελαθεί για εσένα.
- 43χρονος: Εντάξει.
- Σύζυγος 43χρονου: Τι νούμερο είναι αυτό;
- 43χρονος: Δικό μου είναι, μην δίνεις σημασία.
- Σύζυγος 43χρονου: Εντάξει ζωή μου, πού βρίσκεσαι;
- 43χρονος: Κρύβομαι, δεν θέλω να μπω μέσα.
- Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα μπεις, δεν θα σε αφήσουμε, δεν έχεις ενοχοποιηθεί είπανε. Αυτοί που ήτανε στην Αθήνα προχθές δεν βρήκανε τίποτα στο σπίτι, δεν βρήκανε τίποτα αγάπη μου. Γιατί έφυγες;
- 43χρονος: Φοβάμαι.
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