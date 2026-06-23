Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: “Η γυναίκα του είναι χειρότερο τέρας από αυτόν” – Ξεσπά ο αδελφός της 45χρονης για την σύζυγο του δράστη

Η δολοφονία της Σταρούλας Λεβεντάκη έχει συγκλονίσει την Κρήτη και όλη την χώρα με τους συγγενείς της δολοφονημένης 45χρονης να βρίσκονται έξω από τα δικαστήρια στα Χανιά όπου μεταφέρθηκε το πρωί ο 43χρονος Σκοπιανός.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ζητούν δικαιοσύνη για τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης.

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“Είναι ένα τέρας. Η γυναίκα του είναι ακόμα χειρότερο τέρας από αυτόν” τόνισε ο αδερφός της Γιάννης.

Στο μεταξύ αύριο στις 11 στο Βαρύπετρο θα γίνει η εξόδιος ακολουθία της γυναίκας η οποία δολοφονήθηκε άγρια με μαχαιριές και χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι από τον 43χρονο αλλοδαπό ενοικιαστή σπιτιού ιδιοκτησίας της.

Με αλεξίσφαιρο στα δικαστήρια ο 43χρονος

Συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης 23/6 στα δικαστήρια Χανίων ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Σημειώνεται πως ο 43χρονος Σκοπιανός απολογείται σήμερα για την υπόθεση με τα δενδρύλλια κάνναβης, για την οποία κρατείται, ενώ στη συνέχεια θα του απαγγελθεί η κατηγορία για την ανθρωποκτονία της 45χρονης.

Υπενθυμίζεται ότι στην ομολογία του για την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο δράστης ανέφερε πως είχαν προστριβές για τις φθορές στο σπίτι που νοίκιαζε, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε κρυφή σχέση το θύμα και τη σκότωσε γιατί τον απείλησε ότι θα μιλούσε στη σύζυγό του. Επίσης, εντύπωση προκαλεί η επιμονή του να “δολοφονεί” τον χαρακτήρα της, ακόμα και μετά θάνατον.

“Περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα για τα κίνητρα γιατί έχουμε κάποιες αμφιβολίες ακόμα” σημείωσε ο αδελφός της Σταυρούλας λίγο μετά την ενημέρωση της Αστυνομίας για το έγκλημα.

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“Δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Το κίνητρο υπάρχει στη δικογραφία. Όλα όσα ομολόγησε ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας”, ανέφερε από την πλευρά του ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η Σταυρούλα Λεβεντάκη υπέστη χτυπήματα που, μεμονωμένα δεν ήταν θανατηφόρα. Αρχικά δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με μπουκάλι μπύρας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν δύο μαχαιριές κοντά στην καρδιά, οι οποίες χαρακτηρίζονται επιφανειακές.

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Το τελικό και μοιραίο πλήγμα αποδίδεται στο χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι, το οποίο και επέφερε τον θάνατό της.

Επιπλέον δείγματα που έχουν παρθεί από διάφορα σημεία της σορού πρόκειται να σταλούν για ανάλυση, ενώ αναμένονται και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα δώσουν περαιτέρω φως στην υπόθεση.