Σταυρούλα Λεβεντάκη: Ο αποκαλυπτικός διάλογος του Σκοπιανού με τη σύζυγό του πριν τη σύλληψη – «Κρύβομαι, δεν θέλω να πάω μέσα»

Σε κλίμα οργής και βαριάς οδύνης οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (23/06) στα δικαστήρια Χανίων ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος ομολόγησε τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης σπιτονοικοκυράς του, Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έπειτα από 22 ημέρες ερευνών, θαμμένη σε χωράφι στον Βαθύλακκο.

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Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδευόμενος από πάνοπλους άνδρες της ΟΠΚΕ, ενώ συγκεντρωμένοι συγγενείς και φίλοι του θύματος ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες εναντίον του.

Η σημερινή του παρουσία ενώπιον των αρχών αφορά αρχικά την απολογία του για τη χασισοφυτεία που διατηρούσε, υπόθεση για την οποία είχε συλληφθεί στις 19 Ιουνίου, προτού αποκαλυφθεί η εμπλοκή του στο έγκλημα.

Ο διάλογος του Σκοπιανού με τη σύζυγό του

Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος του 43χρονου με τη σύζυγό του, λίγο πριν συλληφθεί.

Σύζυγος 43χρονου: Σ’ αγαπώ, μην αγχώνεσαι. Έχουμε βάλει δύο – τρεις δικηγόρους, μην αγχώνεσαι όλα θα πάνε καλά.

43χρονος: Κρύβομαι ρε ζωή μου, δεν θέλω να πάω μέσα.

Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα πας μέσα, δεν μας έχουν βρει κάτι.

43χρονος: Δεν θα πάω μέσα;

Σύζυγος 43χρονου: Μην αγχώνεσαι καθόλου, δεν θα πας, δεν θα το αφήσουμε. Έχουμε βάλει δικηγόρους.

43χρονος: Και κρύβομαι…

Σύζυγος 43χρονου: Εντάξει, καλά κάνεις. Μην στεναχωριέσαι.

43χρονος: Να σκοτωθώ στον λόγο μου.

Σύζυγος 43χρονου: Όχι, όχι. Θα την βρούνε την πατσαβούρα αγάπη μου. Έχω τρελαθεί για εσένα.

43χρονος: Εντάξει.

Σύζυγος 43χρονου: Τι νούμερο είναι αυτό;

43χρονος: Δικό μου είναι, μην δίνεις σημασία.

Σύζυγος 43χρονου: Εντάξει ζωή μου, πού βρίσκεσαι;

43χρονος: Κρύβομαι, δεν θέλω να μπω μέσα.

Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα μπεις, δεν θα σε αφήσουμε, δεν έχεις ενοχοποιηθεί είπανε. Αυτοί που ήτανε στην Αθήνα προχθές δεν βρήκανε τίποτα στο σπίτι, δεν βρήκανε τίποτα αγάπη μου. Γιατί έφυγες;

43χρονος: Φοβάμαι.

Το χρονικό της βαρβαρότητας και το μοιραίο κίνητρο

Σύμφωνα με την κυνική ομολογία του 43χρονου, το έγκλημα διαπράχθηκε στις 30 Μαΐου. Η 45χρονη τον επισκέφθηκε στο σπίτι που του μίσθωνε για έναν τυπικό έλεγχο, όπου και ξέσπασε άγριος καυγάς.

Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι διατηρούσαν παλαιότερα ερωτική σχέση και ότι η 45χρονη τον απείλησε πως θα αποκάλυπτε τα πάντα στη σύζυγό του.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, η απειλή αυτή αποδείχθηκε μοιραία.

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«Η φράση της Σταυρούλας “θα το πω στη γυναίκα σου” φέρεται να πυροδότησε την τυφλή επίθεση. Ο δράστης είχε απόλυτη σχέση εξάρτησης από τη σύζυγό του, καθώς ο γάμος του με την Ελληνίδα υπήκοο τού εξασφάλιζε τη νόμιμη διαμονή και εργασία του στη χώρα».

Η περιγραφή της δολοφονίας σοκάρει. Ο 43χρονος τη χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι με μπουκάλι και κούτσουρο, την τραυμάτισε με μαχαίρι και, αφού την έδεσε χειροπόδαρα με tie wrap, μετέφερε την επόμενη μέρα τη σορό της 9 χιλιόμετρα μακριά, θάβοντάς την μέσα στη φυτεία κάνναβης που καλλιεργούσε.

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Η στάση της συζύγου και οι υπόνοιες για «συμφέροντα»

Την ίδια ώρα, αλγεινή εντύπωση προκαλεί η στάση της συζύγου του δράστη, η οποία τον υπερασπίζεται δημόσια, κάνοντας λόγο για «πλεκτάνη» και απειλές που τον ανάγκασαν να ομολογήσει.

Από τις συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, προκύπτει ότι όσο ο 43χρονος κρυβόταν από τις αρχές πριν τη σύλληψή του, η ίδια τον καθησύχαζε λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Μην ανησυχείς, δεν έχουν στοιχεία, θα την βρουν την πατσαβούρα», υποσχόμενη πως δεν θα τον αφήσει να μπει στη φυλακή.

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Ξέσπασμα από τον αδελφό του θύματος

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του αδελφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος προανήγγειλε μηνύσεις.

«Είναι ίσως χειρότερη από αυτόν. Πιστεύω ότι υπάρχει μια σχέση αμοιβαίου συμφέροντος μεταξύ τους και γι’ αυτό καλύπτουν ο ένας τον άλλον. Δεν μπορεί να έχουν καταλάβει όλοι τι άνθρωπος είναι και αυτή να τον υποστηρίζει με τέτοια λόγια», ανέφερε ο αδερφός της Σταυρούλας για τη σύζυγο του Σκοπιανού.

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«Δεν πιστεύω το σενάριο περί ερωτικής αντιζηλίας, η αδερφή μου ήταν πολύ αυστηρή σε αυτά. Κάτι άλλο συνέβη όταν πήγε εκεί. Ίσως είδε κάτι που δεν έπρεπε ή δέχθηκε άσεμνη επίθεση.

Οι κάρτες και τα PIN της βρέθηκαν στην τσάντα της, οπότε δεν ξέρω γιατί τη βασάνισε με τέτοιο μένος», σημείωσε για το σκηνικό του εγκλήματος.