Κίνηση τώρα: “Στενάζουν” Κηφισός και Κηφισιάς – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Μετ’ εμποδίων διεξάγεται και σήμερα Τετάρτη 24/6 η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς η κίνηση είναι στο “κόκκινο”.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Αιγάλεω προς τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Στην κάθοδο η κίνηση παρατηρείται στο ύψος της Μεταμόρφωσης και του κόμβου Καλυφτάκη.
Επίσης, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαλάνδρι προς το Μαρούσι και την Κηφισιά, όπως και στη λεωφόρο Μεσογείων.
Επιβαρυμένη είναι η κίνηση επίσης στην Κατεχάκη, στον περιφερειακό Καρέα, κατά τμήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό:
Υπενθυμίζεται πως λόγω αναζωπύρωσης της φωτιάς που καίει από το μεσημέρι της Τρίτης 23/6 σε αποθήκη στο Αιγάλεω, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ορφέως, από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Αιγάλεω.
πηγή στην Google
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