Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξεκίνησε δουλειά μετά το trade στους Μαϊάμι Χιτ – Το βίντεο με την εντατική προπόνηση στα τρίποντα

Την πρώτη είδηση στο NBA αποτελεί το trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ μετά από 13 χρόνια παρουσίας στους Μιλγουόκι Μπακς.

Μάλιστα, ο Greek Freak” ξεκίνησε ήδη να προπονείται, εν μέσω της περιόδου των διακοπών, προκειμένου να είναι έτοιμος για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, στο οποίο εμφανίζεται να δουλεύει εντατικά το σουτ του, εκτελώντας διαδοχικές προσπάθειες από την περιφέρεια και ευστοχώντας σε έξι συνεχόμενα τρίποντα.

Miami HEAT star Giannis Antetokounmpo getting some shots up



(via Giannis’s IG) pic.twitter.com/S4UeVyyFPD— Heat Diehards (@HeatDiehards) June 24, 2026

Η δουλειά για τον Αντετοκούνμπο συνεχίζεται χωρίς διακοπή.