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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξεκίνησε δουλειά μετά το trade στους Μαϊάμι Χιτ – Το βίντεο με την εντατική προπόνηση στα τρίποντα

Ο "Greek Freak" θέλει να είναι έτοιμος για την επόμενη χρονιά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξεκίνησε δουλειά μετά το trade στους Μαϊάμι Χιτ – Το βίντεο με την εντατική προπόνηση στα τρίποντα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:13

Την πρώτη είδηση στο NBA αποτελεί το trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ μετά από 13 χρόνια παρουσίας στους Μιλγουόκι Μπακς.

Μάλιστα, ο Greek Freak” ξεκίνησε ήδη να προπονείται, εν μέσω της περιόδου των διακοπών, προκειμένου να είναι έτοιμος για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

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Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, στο οποίο εμφανίζεται να δουλεύει εντατικά το σουτ του, εκτελώντας διαδοχικές προσπάθειες από την περιφέρεια και ευστοχώντας σε έξι συνεχόμενα τρίποντα.

Η δουλειά για τον Αντετοκούνμπο συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

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