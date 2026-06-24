Τρόμος στο Περιστέρι: Μέλη συμμορίας ανηλίκων κυκλοφορούσαν με ρόπαλα και μαχαίρια και απειλούσαν παιδιά (βίντεο)

Με ρόπαλα και καδρόνια κυκλοφορούσαν στους δρόμους του Περιστερίου συμμορίες ανηλίκων, σκορπίζοντας τον τρόμο σε κατοίκους και περαστικούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στις συμμορίες εμπλέκονταν ακόμη και παιδιά 13-14 ετών, ενώ υπάρχουν αναφορές και για κατοχή μαχαιριών.

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Επιπλέον, κάτοικοι του Περιστερίου έγιναν μάρτυρες ενός επεισοδίου στην πλατεία Μακρυγιάννη, όταν ομάδα περίπου 40 ατόμων, που ήταν οπλισμένη με διάφορα αντικείμενα, επιτέθηκε σε άλλους ανήλικους, κυνηγώντας τους και απειλώντας τους ότι θα τους σκοτώσει.

«Ήταν δύο ομάδες και έγινε μία σύρραξη. Ήταν από 13 (ετών) μέχρι 18-20. Κρατάγανε κάτι ρόπαλα και από ό,τι έμαθα είχαν και μαχαίρια» λέει στο Mega μάρτυρας, και προσθέτει:

«Εμφανίστηκαν από το στενό με κάτι ξύλα, κάτι τέτοια περίεργα, και άλλο ένα “κοπάδι” -να το πω έτσι-, ήταν μπόλικοι».

Παράλληλα, σε ένα άλλο περιστατικό που αποτυπώνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο, κορίτσι ζήτησε από τα μέλη της συμμορίας ανηλίκων να φύγουν από τη γειτονιά και ένα εξ αυτών αντέδρασε, χτυπώντας την στο πρόσωπο.

Γείτονες, μόλις άκουσαν τη φασαρία, ειδοποίησαν τις Αρχές και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο τα πρώτα περιπολικά.

Για να μη συλληφθούν, οι δράστες χωρίστηκαν στα στενά της περιοχής και ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό από τους αστυνομικούς.

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Τελικά, πέρασαν χειροπέδες σε 7 ανήλικα αγόρια, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν μαχαίρια και σιδερογροθιές.

Κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη ένα κουζινομάχαιρο, έναν σουγιά και μία κροτίδα με καρφιά.

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Και οι 7 ανήλικοι κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί όπλων.