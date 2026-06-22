Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;

Στο προσκήνιο επανήλθε το ζήτημα της φορολόγησης της υπερπολυτελούς διαβίωσης, μετά τις τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ο «χορός» των δηλώσεων για το συγκεκριμένο θέμα που έχει ανοίξει για τα καλά, έχει ήδη προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις και σχόλια και έχει ρίξει νερό στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

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Προ ημερών, το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. Χάρης Αθανασιάδης σε ερώτηση για το θέμα της φορολογίας, απάντησε πως στόχος του κόμματος είναι να φορολογηθεί η υπερπολυτελής διαβίωση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έκανε, από αυτή τη φορολόγηση το Κράτος θα έχει έσοδα 600 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος κι αυτή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για φορολόγηση της «καταναλωτικής δαπάνης υπερπλούσιας διαβίωσης».

Όπως είπε η κυρία Αντωνοπούλου, «συμπολίτες μας που μένουν σε υπερυπερπολυτελή διαμερίσματα, σε καινούργιο ξενοδοχείο στην Αθήνα… Δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να φορολογηθούν παραπάνω;»

«Μια πισίνα καταλαβαίνουμε είναι υπερπλούτος, τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα είναι υπερπλούτος», ανέφερε ακόμα.

Η ίδια επανέλαβε την πρόταση περί αύξησης στη φορολογία των μερισμάτων από 5% σε 15%, αλλά σταδιακά και όχι «με τη μία».

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Το πρωί της Δευτέρας 22/6, η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στο Mega είπε πως «θέλουμε την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, τον παραγωγικό σχηματισμό της χώρας και την αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος».

«Στην ερώτηση “πού θα βρείτε τα λεφτά“, απαντάμε ότι η απώλεια στις δημόσιες χρηματοδοτήσεις από τη διαφθορά φτάνει το 25-30%. Μόνη της η καταπολέμηση της διαφθοράς φέρνει σημαντική εξοικονόμηση. Οι απευθείας αναθέσεις δεν είναι απώλεια; Τα καρτέλ; Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί 2% πλεονάσματα και φέρνει 5%. Αυτά τα 7 δισ. είναι πόροι που έχουν πολιτική στόχευση, ξοδεύει σε “κουπόνια” και φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους και η φορολόγηση όχι της μισθωτής εργασίας, ούτε της ακίνητης περιουσίας αλλά των μερισμάτων, των τόκων δηλαδή από την “υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου» τόνισε η ίδια.

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Όπως εξήγησε, ένα σημαντικό μέρος των πόρων θα βρεθούν από την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ υπογράμμισε ότι επιπλέον πόροι θα προκύψουν από την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών με κύρια στόχευση την μείωση των φορολογικών συντελεστών στη μισθωτή εργασία και την προστασία της μεσαίας τάξης.

«Αρκετά οι μισθωτοί επωμίστηκαν το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης αυτής της χώρας» είπε και πρόσθεσε πως στόχος είναι να αυξηθεί ο φόρος εισοδήματος από περιουσία, «η οποία δεν προέρχεται ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα. Προέρχεται κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, από τόκους. Από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου».

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Σχολιάζοντας τις δηλώσεις των στελεχών της ΕΛ.Α.Σ. για τη φορολόγηση της πολυτελούς διαβίωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός.

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της Δευτέρας 22/6, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε σκωπτικά ότι «προκαλούν θυμηδία» τα όσα λένε, ενώ έκανε λόγο για «προτάσεις στο πόδι», επικρίνοντας ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης φορολόγηση, κάνοντας λόγο ακόμη και για υποκρισία του πρώην πρωθυπουργού.

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Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ανακοινώνονται «τιμωρητικοί φόροι» από τα στελέχη του κόμματος, την ίδια ώρα που η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να μειώσει, όπως υποστήριξε, φόρους στους πολίτες. Κατά την περίοδο διακυβέρνησης του, ο κ. Τσίπρας κατά τον εκπρόσωπο του Μαξίμου, «επέβαλε φόρους σε μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, ούτε σε σκαφάτους, ούτε σε εφοπλιστές».

Το DEBATER ζητά για μια ακόμα φορά τη γνώμη σας: Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της πολυτελούς διαβίωσης;