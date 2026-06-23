Αυτό είναι το σπίτι που δολοφονήθηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη – Ο Σκοπιανός προσπάθησε να καθαρίσει τα αίματα (Εικόνες)

Νέα, συγκλονιστικά δεδομένα έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, με δράστη τον 43χρονο Σκοπιανό σύντροφό της.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το εσωτερικό του σπιτιού αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας, αλλά και τις εξονυχιστικές έρευνες των διωκτικών αρχών που οδήγησαν στον εντοπισμό κρίσιμων ευρημάτων.

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Η αγριότητα της επίθεσης αποτυπώνεται στο γεγονός ότι κηλίδες αίματος της άτυχης γυναίκας ανιχνεύθηκαν διάσπαρτες στον χώρο, ακόμη και πάνω σε προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα.

Η αποτυχημένη προσπάθεια συγκάλυψης και η μέθοδος «blue light»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος κατηγορούμενος επιχείρησε να εξαφανίσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο.

Μετά το έγκλημα, καθάρισε σχολαστικά τους χώρους της κατοικίας χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά και σφουγγαρίστρες, θεωρώντας ότι έτσι θα σβήσει τα ίχνη του.

Ωστόσο, το έργο της απολύμανσης αποδείχθηκε μάταιο μπροστά στην τεχνολογία των Αρχών. Οι άνδρες της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας «σάρωσαν» το σπίτι.

Παράλληλα, επιστρατεύτηκε η ειδική μέθοδος ανίχνευσης βιολογικού υλικού «blue light».

Το ειδικό φως «τύφλωσε» την προσπάθεια συγκάλυψης, αποκαλύπτοντας το αίμα της 45χρονης που είχε ποτίσει το πάτωμα και τα έπιπλα, παρά το σχολαστικό πλύσιμο.

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Τα ακλόνητα αυτά ευρήματα της Σήμανσης ενσωματώνονται ήδη στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι των τελευταίων ωρών του θύματος, προκειμένου να φωτίσουν κάθε πτυχή της τραγωδίας που έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία της Κρήτης.

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Δείτε φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού

Η στιγμή που πηγαίνει στο σπίτι του δολοφόνου της

Στο φως της δημοσιότητας φέρνει το DEBATER ένα αποκαλυπτικό βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της Σταυρούλας Λεβεντάκη, λίγα λεπτά πριν πέσει νεκρή στα χέρια του 43χρονου ενοικιαστή της.

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η άτυχη 45χρονη να κατευθύνεται ανυποψίαστη, κρατώντας σακούλες στα χέρια, προς το ιδιόκτητο σπίτι που εκμίσθωνε στον καθ’ ομολογίαν δράστη.

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Εκεί, όμως, την περίμενε μια εφιαλτική παγίδα θανάτου.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η επίθεση ξεκίνησε όταν ο δράστης κατάφερε ένα πρώτο πλήγμα στην 45χρονη με γυάλινο μπουκάλι, προκαλώντας της ζάλη και πτώση στο έδαφος.

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Στη συνέχεια, το θύμα δέχθηκε δύο τυφλά χτυπήματα με μαχαίρι στον θώρακα.

Καθώς η Σταυρούλα Λεβεντάκη καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια, ο 43χρονος επιχείρησε να τη φιμώσει. Το τελειωτικό πλήγμα κατάφερε χτυπώντας την επανειλημμένα στο κεφάλι με ένα κούτσουρο.

«Ξύπνησε και φώναζε βοήθεια» – Τα ανατριχιαστικά λόγια του δράστη

Στην απολογία του προς τις αστυνομικές αρχές, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος περιγράφει με κυνικότητα και σοκαριστικές λεπτομέρειες τη μάχη που έδωσε η άτυχη γυναίκα για να κρατηθεί στη ζωή.

«Προσπαθούσε να βγάλει την ταινία με τα χέρια της. Την τύλιξα άλλη μία φορά και ξαφνικά έπεσε αναίσθητη. Θεώρησα ότι είχε πεθάνει και πήγα στην κουζίνα να ηρεμήσω. Μετά από ένα-δύο λεπτά ξύπνησε και φώναζε “βοήθεια”».

Όπως ο ίδιος ομολογεί, η αντίδρασή του ήταν ακόμα πιο βίαιη. Επέστρεψε στο δωμάτιο με ένα κουζινομάχαιρο και, ενώ εκείνη ήταν πεσμένη στο πάτωμα, την κάρφωσε δύο φορές στο ύψος της καρδιάς.

Αμέσως μετά, πήγε στην κουζίνα, έπλυνε το όπλο του εγκλήματος με σαπούνι και ξύδι, και το πέταξε.

Παρά τα βαριά τραύματα, η 45χρονη βρήκε τη δύναμη να φωνάξει ξανά. «Πήγα, πήρα ένα κούτσουρο και τη χτύπησα στο κεφάλι τουλάχιστον δύο φορές.

Εκεί έμεινε και δεν ξαναμίλησε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 43χρονος, προσδιορίζοντας τον χρόνο του θανάτου της γύρω στις 17:00 με 17:15 το απόγευμα.