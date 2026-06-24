Ταξίδεψε με ΚΤΕΛ μαζί με μια… κότα στην καμπίνα – Δεν πίστευε αυτό που έβλεπε (βίντεο)

Μία απρόσμενη σκηνή εκτυλίχθηκε μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, όταν επιβάτιδα που είχε μόλις καθίσει στη θέση της αντίκρισε κάτι που σίγουρα δεν περίμενε.

Ενώ το ταξίδι είχε ξεκινήσει κανονικά, ξαφνικά από το μπροστινό κάθισμα ξεπρόβαλε ένα… κεφάλι κότας. Και δεν επρόκειτο για κάποιο αστείο ή λούτρινο παιχνίδι, αλλά για μια ζωντανή κότα, την οποία ο κηδεμόνας της κρατούσε μαζί του στην καμπίνα.

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Σύμφωνα με το βίντεο που ανέβηκε στα social media, ο άνδρας είχε το πτηνό πάνω του, χαϊδεύοντάς το καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο.

Η γυναίκα που κατέγραψε το περιστατικό δεν μπορούσε να κρύψει την έκπληξή της, ενώ το βίντεο μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια.

Άλλοι χρήστες αντιμετώπισαν το συμβάν με χιούμορ, γράφοντας πως «η κότα πλήρωσε κανονικά εισιτήριο», ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν επιτρέπεται η μεταφορά ζώων με αυτόν τον τρόπο στα υπεραστικά λεωφορεία.

Το περιστατικό με την κότα στο ΚΤΕΛ άνοιξε συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα για τους κανόνες μεταφοράς κατοικιδίων, αλλά και για τις πιο… ασυνήθιστες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κανείς σε ένα απλό ταξίδι με ΚΤΕΛ.

Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτό το δρομολόγιο θα μείνει αξέχαστο σε όσους το έζησαν από κοντά.