Δολοφονία Δασκαλάκη: Πώς συμπληρώθηκε το “παζλ” του θρίλερ – Τα κινητά, οι μαρτυρίες και τα βίντεο που οδήγησαν στις 3 συλλήψεις

Νέα τροπή έχει πάρει από χθες η υπόθεση θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου προέδρου Απεσωκαρίου Ηρακλείου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, καθώς συνελήφθησαν τρία άτομα για τη δολοφονία του.

Σήμερα Πέμπτη 11/6, οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του προέδρου της κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στο χωριό Απεσωκάρι του δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο.

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Οι συλληφθέντες είναι μέλη κτηνοτροφικής οικογένειας και ένας εργαζόμενος που απασχολούσαν, με καταγωγή από τη Λοχριά. Πρόκειται για έναν 57χρονο, τον 32χρονο γιο του και έναn ακόμη 59χρονο Κρητικό από τη Λοχριά, εργαζόμενο στην κτηνοτροφική μονάδα της συγκεκριμένης οικογένειας.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας, ο πρώην κοινοτάρχης έπεσε θύμα φονικής ενέδρας με μαγκούρες έξω από το Απεσωκάρι Ηρακλείου στην Κρήτη την 1η Μαρτίου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, για τη φονική επίθεση σε βάρος του 49χρονου εξετάζονται κυρίως οι δύο. Ο 32χρονος, ο οποίος βρίσκεται για δεύτερη φορά στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. καθώς είχε εμπλακεί και στην υπόθεση του άγριου μπούλινγκ σε βάρος του Βαγγέλη Γιακουμάκη στη Γαλακτοκομική Σχολή των Ιωαννίνων, και ο 59χρονος εργάτης.

Ο 57χρονος πατέρας ελέγχεται για πιθανή ηθική αυτουργία, είτε για κάποιο βαθμό συνέργειας στις αποδιδόμενες πράξεις, που έχουν να κάνουν με θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη, όπως φαίνεται ότι αποτυπώνεται στη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους.

Δολοφονία Δασκαλάκη: Ο αυτόπτης μάρτυρας, τα βίντεο και τα κινητά πρόδωσαν τους δράστες

Όπως αναφέρει το patris.gr, οι πρώτοι ψίθυροι για το ποιος ή ποιοι μπορεί να βρίσκονταν πίσω από τη δολοφονική επίθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη κυκλοφορούσαν από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά το συμβάν.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, αξιολογώντας όσα ακούγονταν στην τοπική κοινωνία, διαπίστωσαν ότι οι αναφορές δεν βασίζονταν μόνο σε εικασίες, αλλά και σε συγκεκριμένα δεδομένα που σχετίζονταν με τις χρόνιες αντιπαραθέσεις στην περιοχή.

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Κάτοικοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιέγραφαν ένα άτυπο καθεστώς «μοιρασιάς» των βοσκοτόπων μεταξύ κτηνοτρόφων, ενώ γίνονταν αναφορές και για παράνομη βόσκηση σε ξένες περιουσίες. Μάλιστα, συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι φέρονται να εισέρχονταν επανειλημμένα και στην περιουσία του 49χρονου προέδρου του Απεσωκαρίου, προκαλώντας ζημιές.

Όμως, η αστυνομική έρευνα στηρίχθηκε και στα στίγματα των τηλεφώνων που «μίλησαν», όπως και άνθρωποι που είναι πιθανόν να είδαν ή να άκουσαν κάτι την ημέρα που ο Αλέξανδρος χτυπήθηκε, αλλά να απειλήθηκαν για να μην μιλήσουν.

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Το κρίσιμο στοιχείο που έλειπε από την έρευνα ήταν να αποδειχθεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο όπου δέχθηκε την επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε και ένα βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενό του, πρόκειται για καταγραφή από κατοικία της περιοχής, η οποία δεν απεικονίζει πρόσωπα, αλλά κοπάδι προβάτων να κινείται σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης.

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Όσοι έχουν γνώση του υλικού εκτιμούν ότι εφόσον τα ζώα κινούνταν προς την κατεύθυνση που καταγράφεται, τότε το άτομο ή τα άτομα που τα συνόδευαν είναι πολύ πιθανό να βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και χρόνο με τον άτυχο πρόεδρο.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιοποιήθηκαν και τεχνολογικά μέσα που μπορούν να καταγράψουν την παρουσία, και κυρίως την κατά προσέγγιση απόσταση προσώπων από ένα συγκεκριμένο σημείο σε δεδομένη χρονική στιγμή.

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Για τις Αρχές, ιδιαίτερη σημασία έχει και το οκτάλεπτο διάστημα από τις 11:22 έως τις 11:30 το πρωί της 1ης Μαρτίου.

Πρόκειται για τα τελευταία λεπτά πριν ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης επιστρέψει στο σπίτι του, διάστημα κατά το οποίο δεν υπήρχε καταγραφή του από κάμερες ασφαλείας. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μέσα σε αυτά τα οκτώ λεπτά εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θανατηφόρο τραυματισμό του.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν αρχικά για αδικήματα πληεμμεληματικού χαρακτήρα (του νόμου περί ζωοκλοπής, εύρεση μαγκούρων) το πρωί της Τετάρτης και μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Οι έφοδοι της Αστυνομίας χθες νωρίς το πρωί έγιναν τόσο στο Απεσωκάρι, όσο και στη Βαγιωνιά, ενώ όλο αυτό το διάστημα οι Αρχές παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους.

Κατά το διάστημα που ακολούθησε, οι τρεις κατηγορούμενοι πλέον δεν έδωσαν αφορμές για περαιτέρω σχόλια, ενώ ο πατέρας και ο γιος που συνελήφθησαν φέρονται να είχαν παραστεί τόσο στην κηδεία όσο και στο μνημόσυνο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι σε τουλάχιστον προφορικό επίπεδο, οι συλληφθέντες αρνούνται κατηγορηματικά την εμπλοκή τους στην υπόθεση.