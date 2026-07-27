Σύρος: Μία, αλλά μοιραία η μαχαιριά στον θώρακα της διασώστριας του ΕΚΑΒ – Της τρύπησε τον πνεύμονα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θρίλερ με τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η εξέταση της σορού από τον ιατροδικαστή έδειξε ότι ο θάνατος της 42χρονης προήλθε από κακώσεις στον θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τι ίδιες πληροφορίες, το χτύπημα που δέχτηκε το θύμα από τον 41χρονο κατηγορούμενο ήταν ένα, αλλά μοιραίο καθώς της τρύπησε τον πνεύμονα.

Η σορός της 41χρονης διασώστριας μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, όσο και στη σάρωση των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων, για να διαπιστωθούν οι τυχόν επαφές και το είδος της σχέσης που είχαν μεταξύ τους.

Αύριο Τρίτη 28/7, το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο αναμένεται να βρεθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών, για να δώσουν εξηγήσεις.

Ο 41χρονος άνδρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Και οι δύο επιμένουν στους ισχυρισμούς τους ότι ο θανατηφόρος τραυματισμός της διασώστριας συνέβη επειδή βρέθηκαν σε κατάσταση άμυνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 41χρονος περιέγραψε τα γεγονότα ισχυριζόμενος ότι όταν η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα, είδε κάποιον να της επιτίθεται. Τότε, όπως είπε, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και επιτέθηκε στη 42χρονη.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα “Κοινή Γνώμη” η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος Μαρία Καζαντζάκη, έχει όλη τη δικογραφία στα χέρια της και θεωρεί ότι θα παίξουν καταλυτικό ρόλο τα ιατροδικαστικά πορίσματα που θα γίνουν γνωστά το προσεχές διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, έκανε γνωστό πως αναμένεται να ανοίξουν τόσο οι τηλεφωνικές όσο και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων πλευρών, τα οποία αναμένεται να “φωτίσουν” περισσότερο την υπόθεση.

Όπως επισημαίνει, η διασώστρια δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να επιτεθεί ή να ακινητοποιήσει κάποιον. «Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της, στις 17:00 το απόγευμα να ληστέψει; Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς, με ανακλαστικές λωρίδες, να κλέψει; Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα» δήλωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 25/7 πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων.

Ο 41χρονος και η 30χρονη σύζυγός του περιέγραψαν όσα συνέβησαν το μοιραίο απόγευμα και σύμφωνα με πληροφορίες δεν προέκυψαν αντιφάσεις.Ο 41χρονος και η 30χρονη σύζυγός του περιέγραψαν όσα συνέβησαν το μοιραίο απόγευμα και σύμφωνα με πληροφορίες δεν προέκυψαν αντιφάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται και απόπειρα ληστείας που είχε σημειωθεί στο ίδιο σπίτι περίπου 10 ημέρες πριν από το φονικό περιστατικό.