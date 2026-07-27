Φωτιά στην Εύβοια: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σταυρός, στον Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων της Εύβοιας.
Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 18:20 σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σταυρός του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ής ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει 1 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.
Το συμβάν είναι σε δύσβατο σημείο. Στην περιοχή πνέουν ασθενείς έως μέτριοι άνεμοι.
Drone και έρευνα για τα αίτια
Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με οπτική και θερμική κάμερα, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της εξέλιξης της πυρκαγιάς.
Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων
πηγή στην Google
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