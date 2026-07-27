Οριστική συμφωνία για Καρέτσα: Στη Ντόρτμουντ με deal που φτάνει τα 41 εκατ. ευρώ

Παίκτης της Ντόρτμουντ πρέπει πλέον να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς η Ντόρτμουντ ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Γκενκ για την απόκτησή του, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές Έλληνα ποδοσφαιριστή των τελευταίων ετών. Πρόκειται για μία από τις ακριβότερες μεταγραφές Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία.

Οι δύο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια, με τη γερμανική ομάδα να ανεβάζει την προσφορά της στα 38 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται ακόμη 3 εκατ. ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 41 εκατ. ευρώ.

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Πενταετές συμβόλαιο με τη Ντόρτμουντ

Οι Βεστφαλοί επέμειναν μέχρι τέλους για την απόκτηση του 19χρονου διεθνούς Έλληνα μεσοεπιθετικού, με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας να παραμένει στο Βέλγιο προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την Γκενκ.

Ο Καρέτσας έχει ήδη συμφωνήσει σε όλα με τη Ντόρτμουντ για πενταετές συμβόλαιο, έχοντας δώσει τη συγκατάθεσή του στο αγωνιστικό πλάνο που του παρουσιάστηκε από τον γερμανικό σύλλογο.

Πλέον απομένουν μόνο οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες, προκειμένου ο νεαρός άσος να ταξιδέψει στη Γερμανία και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας.

Πότε ολοκληρώνεται η μεταγραφή