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Κιμ Καρντάσιαν: Το μήνυμα για τα γενέθλια της γιαγιάς της που έφυγε από την ζωή – «Μου λείπεις όσο δεν φανταζόμουν, σήμερα γιορτάζουμε εσένα»

"Μου λείπεις όσο δεν φανταζόμουν"

Κιμ Καρντάσιαν: Το μήνυμα για τα γενέθλια της γιαγιάς της που έφυγε από την ζωή – «Μου λείπεις όσο δεν φανταζόμουν, σήμερα γιορτάζουμε εσένα»
EPA / NINA PROMMER
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Η Κιμ Καρντάσιαν πενθεί τον θάνατο της αγαπημένης της γιαγιάς, Μέρι Τζο “MJ” Κάμπελ, που έφυγε από την ζωή λίγες ημέρες πριν σε ηλικία 91 ετών. Ανήμερα των γενεθλίων της η επιχειρηματίας και influencer κοινοποίησε μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες τους, τις οποίες συνόδευσε με μία πολύ συγκινητική λεζάντα.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“Χρόνια πολλά στον παράδεισο, γιαγιά. Είναι μόλις μία εβδομάδα από τότε που έφυγες, αλλά όσο ψάχνω τα πράγματά σου και μαθαίνω περισσότερα για τη ζωή σου, τόσο περισσότερο σε αγαπώ και σε θαυμάζω. Μου λείπεις όσο δεν φανταζόμουν. Σήμερα γιορτάζουμε εσένα”, έγραψε χαρακτηριστικά η Κιμ Καρντάσιαν.

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