Στην Ευελπίδων ο 28χρονος Αιγύπτιος – Απολογείται για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Στις δικαστικές αρχές οδηγήθηκε σήμερα (27/7) ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του κατηγορούμενου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα και έδωσε εξηγήσεις για το πως συνέβη το έγκλημα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

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Ο 28χρονος επίσης απολογείται και για παλαιότερο ένταλμα που εκκρεμούσε εναντίον του για ασέλγεια σε ανήλικη και ναρκωτικά.

Ο κατηγορούμενος επεσήμανε πως από τον χώρο αφαίρεσε μόνο έναν φορητό υπολογιστή -τον οποίο στη συνέχεια πούλησε έναντι 50 ευρώ- αρνούμενος ότι πήρε άλλα προσωπικά αντικείμενα του Σταύρου Γεωργίου.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο δράστης προέβαλε την εκδοχή ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, υποστηρίζοντας ότι η συνάντηση με τον δικηγόρο ξεκίνησε ως μια φιλική έξοδος με κατανάλωση αλκοόλ. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε πως ο 73χρονος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει, αλλά στη διαδρομή σταμάτησαν στο γραφείο, όπου ξέσπασε έντονος καβγάς που οδήγησε στη φονική επίθεση.