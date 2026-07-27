Ηράκλειο: Συνελήφθη 26χρονος με 30 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ – Κατασχέθηκαν τα προϊόντα

Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Κυριακής στο Ηράκλειο ένας 26χρονος υπήκοος Συρίας, για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, μετά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου από τον Πειραιά, οι λιμενικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στις αποσκευές του 26χρονου, όπου εντόπισαν 30 συσκευασίες καπνού ναργιλέ, συνολικού βάρους 30 κιλών, οι οποίες δεν είχαν υποβληθεί σε τελωνειακό έλεγχο και δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

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Παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ηρακλείου

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, τα λαθραία καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στο Τελωνείο.

Οι διαφυγόντες δασμοί από τη λαθραία μεταφορά υπολογίζονται σε 6.439,81 ευρώ, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.