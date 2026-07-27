Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο Εντικ – Εξελίξεις στην υπόθεση της Greek Mafia

Στη σύλληψη του Εντικ, ο οποίος φέρεται να είναι αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του φερόμενου υπαρχηγού του, Λεωνίδα, προχώρησαν οι Αρχές του Ντουμπάι.

Οι ελληνικές Αρχές τον θεωρούν κεντρικό πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να βρίσκεται πίσω από σειρά συμβολαίων θανάτου και υποθέσεις του πολέμου της Greek Mafia.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων από τις ελληνικές δικαστικές Αρχές για τη σύλληψή τους.

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές Αρχές απέστειλαν έγγραφο στις Αρχές του Ντουμπάι, ζητώντας, σε περίπτωση σύλληψης του Εντικ, να μην εκδοθεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, όπου επίσης καταζητείται, αλλά να μεταφερθεί στη Ρωσία, καθώς είναι και Ρώσος πολίτης.

Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις Αρχές του Ντουμπάι, προκειμένου ο συλληφθείς να εκδοθεί τελικά στην Ελλάδα.

Ποιες δολοφονίες αποδίδουν οι Αρχές στον «Εντικ»

Σύμφωνα με τις ελληνικές διωκτικές Αρχές, ο «Εντικ» φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός πίσω από σειρά συμβολαίων θανάτου που σημάδεψαν τον πόλεμο της Greek Mafia τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ των υποθέσεων που αποδίδονται στην οργάνωσή του περιλαμβάνονται οι δολοφονίες των Γιάννη Σκαφτούρου, Βασίλη Ρουμπέτη, Διονύση Μουζακίτη και Βαγγέλη Ζαμπούνη, ενώ στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται και απόπειρα ανθρωποκτονίας στον Σβορώνο Πιερίας.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι διαδικασίες που θα κρίνουν σε ποια χώρα θα εκδοθεί ο συλληφθείς Εντικ, με τις ελληνικές Αρχές να επιδιώκουν τη μεταφορά του στην Ελλάδα.