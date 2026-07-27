Συναγερμός στην Αττική για κρούσματα σαλμονέλας – 9 περιστατικά στο Νοσοκομείο Νίκαιας, 2 παιδιά ανάμεσα τους

Σε συναγερμό τέθηκαν οι υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό περιστατικών με συμπτώματα σαλμονέλας σε περιοχή της Αττικής την Κυριακή (26/7).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, 9 περιστατικά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Νίκαιας την Κυριακή. Ανάμεσα στους ασθενείς ήταν και 2 παιδιά.

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Και οι εννέα ασθενείς είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης, και πιθανή κοινή πηγή της μόλυνσης αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Τα νέα περιστατικά στην Αττική καταγράφονται λίγες ημέρες μετά την έξαρση κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, όπου περισσότεροι από 20 πολίτες πήγαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα και αρκετοί χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Έλεγχοι εντόπισαν σαλμονέλα σε παρτίδες κοτόπουλου, ενώ η διερεύνηση επεκτάθηκε σε προμηθευτές και καταστήματα εστίασης στην πόλη.