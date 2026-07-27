Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία στη Σύρο: Η μαχαιριά που σκότωσε τη διασώστρια και το πρόσωπο που κάλεσε το ΕΚΑΒ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στα σοκάκια της Σύρου μετά τη μαχαιριά που δέχτηκε η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο θάνατος της 42χρονης προήλθε από κακώσεις στον θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι).

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Σύμφωνα με τι ίδιες πληροφορίες, το χτύπημα που δέχτηκε το θύμα από τον 41χρονο κατηγορούμενο ήταν ένα, αλλά μοιραίο καθώς της τρύπησε τον πνεύμονα.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, όσο και στη σάρωση των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων, για να διαπιστωθούν οι τυχόν επαφές και το είδος της σχέσης που είχαν μεταξύ τους.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, από την πλευρά του, περιέγραψε καρέ-καρέ όσα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 23/7 στη Σύρο.

Όπως αποκαλύπτει, την κλήση στο 112 στις 17:09 μμ για τη μεταφορά της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το σοκάκι, όπου ήταν σχεδόν νεκρή, έκανε η σύζυγος του 41χρονου κατηγορούμενου και ανέφερε τη δική της εκδοχή. Ωστόσο, όπως λέει ο ίδιος, δεν εμφανίστηκαν στο σημείο όπου κατέρρευσε η 42χρονη να βοηθήσουν.

“Το ΕΚΑΒ Σύρου για την παραλαβή της γυναίκας από το σοκάκι χωρίς τις αισθήσεις της, έχοντας φάει μια θανάσιμη μαχαιριά πισώπλατα, χωρίς εμφανή άλλα χτυπήματα από τη γλάστρα και την καρέκλα, ειδοποιήθηκε μέσω Ρόδου από το 112 κατόπιν τηλεφωνήματος που έγινε από τη σύζυγο του δράστη” σημειώνει ο κ. Γιαννάκος και προσθέτει:

“Ανέφερε τη δική τους εκδοχή για το συμβάν δηλαδή ότι τραυματίστηκε γυναίκα από το σύζυγό της που ήταν σε άμυνα. Όταν έφθασαν οι διασώστες στο σημείο με τα πόδια γιατί ήταν σε σοκάκι του νησιού που δεν προσέγγιζε ασθενοφόρο κοντά στη διασώστρια, που ήταν χωρίς τις αισθήσεις, ήταν ένας τουρίστας που έκανε ΚΑΡΠΑ“.

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“Το ζευγάρι των δραστών αφού ήξεραν για το σοβαρό τραυματισμό της διασώστριας και προκλήθηκε από άμυνα, δεν θα έπρεπε να είναι στο σημείο και να παρέχουν βοήθεια;” διερωτάται και συνεχίζει:

“Έφθασαν οι διασώστες και στη μεταφορά της με το φορείο μέσα στα σοκάκια της Σύρου βοήθησαν άτομα που ήταν στο σημείο. Η διαδρομή με τα πόδια και το φορείο διήρκησε περί τα 10 λεπτά. Πάλι άφαντο για να βοηθήσει το ζευγάρι που έκανε το τηλέφωνο στο 112. Δεν εμφανίστηκαν καθόλου στο σημείο που κατέρρευσε η διασώστρια. Δεν θα έπρεπε να είναι δίπλα της συγκλονισμένοι αφού συνέβη το κακό σε άμυνα; Νοίκια δεν πήγε να εισπράξει δεν ήταν δικό της το σπίτι. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το σοκάκι τη παρέλαβε ντυμένη με το παντελόνι του ΕΚΑΒ που φωσφορίζει και μαύρο φούτερ. Επίσης φορούσε μάσκα μιας χρήσης και γάντια μιας χρήσης”.

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Όπως λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, “πώς είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι με αυτή την αμφίεση που προδίδει από μακριά, ημέρα μεσημέρι κτυπώντας το κουδούνι πήγε να ληστέψει ή να σκοτώσει; Σε σπίτι γνωστών μάλιστα; Ναι κράταγε μαχαίρι. Η ίδια όμως δεν έδωσε αλλά δέχθηκε θανάσιμο χτύπημα πισώπλατα με μαχαίρι και κυνηγήθηκε με γλάστρες και καρέκλες. Δεν παραπέμπουν όλα αυτά σε άμυνα”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 42χρονη υπηρετούσε στο ΕΚΑΒ Αττικής και “ήταν γυναίκα διαζευγμένη με δύο μικρά παιδιά που αγωνιζόταν με δεύτερη δουλειά, τίμια να τα μεγαλώνει. Ουδέποτε είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία της”.

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Μάλιστα, όπως αναφέρει, την προηγούμενη ημέρα της δολοφονίας της έλαβε κανονική άδεια και πήγε στη Σύρο, στο νησί καταγωγής της, για τα γενέθλια του παιδιού της.

“Τέτοιο μένος προς τη συνάδελφο από τον δράστη και τη σύζυγο γιατί; Είναι λοιπόν ντροπή ακόμη δεν έγινε η ταφή της συναδέλφου, ακόμη ερευνά την υπόθεση η αστυνομία να βγαίνουν συμπεράσματα που σπιλώνουν τη μνήμη της κυρίως στα παιδιά της και βγάζουν λάδι τους δράστες του εγκλήματος. Συλλυπητήρια στην οικογένεια της και τους συναδέλφους του ΕΚΑΒ. Να σταματήσουν κάποιοι να συκοφαντούν τους διασώστες του ΕΚΑΒ που καθημερινά σώζουν δεκάδες ζωές ασθενών” καταλήγει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

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Υπενθυμίζεται ότι αύριο Τρίτη 28/7, το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο αναμένεται να βρεθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών, για να δώσουν εξηγήσεις.

Ο 41χρονος άνδρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Και οι δύο επιμένουν στους ισχυρισμούς τους ότι ο θανατηφόρος τραυματισμός της διασώστριας συνέβη επειδή βρέθηκαν σε κατάσταση άμυνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 41χρονος περιέγραψε τα γεγονότα ισχυριζόμενος ότι όταν η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα, είδε κάποιον να της επιτίθεται. Τότε, όπως είπε, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και επιτέθηκε στη 42χρονη.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα “Κοινή Γνώμη” η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος Μαρία Καζαντζάκη, “είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της, στις 17:00 το απόγευμα να ληστέψει; Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς, με ανακλαστικές λωρίδες, να κλέψει; Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα”.