Αλέξανδρος Δασκαλάκης: Οι τελευταίες διαδρομές του πρώην κοινοτάρχη και τα στοιχεία που “έδεσαν” τους δολοφόνους

Στη σύλληψη τριών ανδρών προχώρησαν χθες Τετάρτη 10/6 οι αστυνομικοί για τη δολοφονία του πρώην κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στο Απεσωκάρι Ηρακλείου.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, οι κατηγορούμενοι, πατέρας, γιος και ένας βοσκός, φέρεται να έστησαν καρτέρι στον άτυχο άνδρα, τον οποίο ξυλοκόπησαν άγρια και τραυμάτισαν θανάσιμα.

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Καθοριστικό στοιχείο για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη ήταν το ιατροδικαστικό πόρισμα, το οποίο αποδίδει τον θάνατο σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συμβατές με πλήξη της κεφαλής από θλών όργανο, ενώ κάνει αναφορά και στο ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε σύμφωνα με το Star το υλικό από κάμερα ασφαλείας του χωριού, που φέρεται να καταγράφει έναν από τους τρεις συλληφθέντες να κατευθύνεται προς το ίδιο χωράφι, λίγη ώρα μετά τον Αλέξανδρο. Η εικόνα αυτή ενισχύεται από τα δεδομένα γεωεντοπισμού των κινητών τηλεφώνων των τριών ανδρών, τα οποία τους «τοποθετούν» στην ίδια περιοχή την κρίσιμη χρονική στιγμή.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, το θύμα είχε στο παρελθόν υποβάλει μήνυση, με την ιδιότητά του ως προέδρου της κοινότητας, σε βάρος ενός εκ των κατηγορουμένων για υπόθεση ανεξέλεγκτης βόσκησης.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα των αστυνομικών αρχών, δύο από τους κατηγορούμενους, φέρονται –ύστερα από προτροπή του τρίτου– να επιτέθηκαν στον Αλέξανδρο, χτυπώντας τον στο κεφάλι, πιθανότατα με κατσούνα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι συλληφθέντες φέρεται να είχαν στήσει καρτέρι στον Αλέξανδρο Δασκαλάκη και να τον χτύπησαν στο κεφάλι με κατσούνες, προκαλώντας τον θάνατό του.

Mάλιστα, ο ένας εξ αυτών στο παρελθόν είχε εμπλακεί στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, γεγονός που προσθέτει νέα διάσταση στην έρευνα.

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Την ίδια ώρα, σε βίντεο έχει καταγραφεί η τελευταία διαδρομή του θύματος, λίγο πριν δεχτεί τα μοιραία χτυπήματα. Σε αυτό, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης φαίνεται να κινείται με το μηχανάκι του προς το καφενείο του χωριού και στη συνέχεια προς τα χωράφια του.

Σε άλλο βίντεο, ο πρώην κοινοτάρχης φαίνεται να επιστρέφει στο σπίτι του μετά τον ξυλοδαρμό, όπου τελικά κατέρρευσε χωρίς να προλάβει να εξηγήσει τι είχε συμβεί.

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Προς το παρόν το κίνητρο του εγκλήματος ερευνάται, ωστόσο μάρτυρες ανέφεραν ότι στο παρελθόν υπήρχαν προστριβές για καταπατήσεις και διαφορές σχετικά με περιουσίες και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.