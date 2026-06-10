Αλέξανδρος Δασκαλάκης: Με γκλίτσα το μοιραίο χτύπημα στον 49χρονο – Στη δικογραφία για τον Γιακουμάκη το όνομα ενός εκ των τριών συλληφθέντων

Από χτύπημα με γκλίτσα στο κεφάλι φαίνεται πως πέθανε ο 49χρονος κτηνοτρόφος Αλέξανδρος Δασκαλάκης από το Απεσωκάρι της Κρήτης, στις 23 Μαρτίου, έπειτα από 21 ημέρες νοσηλείας.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση, τα ξημερώματα της Τετάρτης, 10 Ιουνίου συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων πατέρας και γιος, ενώ έγινε και μία ακόμα σύλληψη ατόμου που σχετίζεται με τα άλλα δύο πρόσωπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το όνομα ενός εκ των συλληφθέντων, (ένας 32χρονος) ήταν στην δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Κατά την διάρκεια των ερευνών στην οικία και τα ποιμνιοστάσια του 52χρονου κτηνοτρόφου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Μία κυνηγετική καραμπίνα μάρκας Mossberg διαμετρήματος 12GA με 14 φυσίγγια, την οποία κατείχε παράνομα και χωρίς να τηρεί τους κανόνες ασφαλούς φύλαξης.

• Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 27 εκατοστών.

• Πολλαπλά φυσίγγια διαμετρήματος 12GA.

• Δύο ποιμενικές ράβδοι (μία από ΙΧ αυτοκίνητο συζύγου του και μία από ποιμνιοστάσιο). Επιπλέον, κατά την καταμέτρηση των ζώων του διαπιστώθηκε ότι κατέχει 679 προβατοειδή, εκ των οποίων τα 160 δεν έφεραν ενώτια (κωδικό εκμετάλλευσης).

Σε έρευνες στα ποιμνιοστάσια του κτηνοτρόφου βρέθηκαν δύο ποιμενικές ράβδοι, ενώ σε άλλο σημείο εντοπίστηκαν 7 κριοί και 56 αρνιά χωρίς ενώτια. Στην κατοχή του κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Στην οικία του 32χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο παραδοσιακά κρητικά μαχαίρια με ξύλινες θήκες και κοκάλινες λαβές, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και τυχόν άλλων αδικημάτων.