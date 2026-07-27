Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος μετά την απολογία του – Τι ισχυρίστηκε

Στις φυλακές οδηγήθηκε ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου μετά την απολογία το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7).

Ο 28χρονος, που συνελήφθη για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, στο δικηγορικό του γραφείο επί της Γ’ Σεπτεμβρίου, οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11:00 στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθεί. Σε βάρος του κατηγορούμενου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο ίδιος ισχυρίστηκε ο ισχυρισμός ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον ποινικολόγο. Μάλιστα, είπε ότι διαπληκτίστηκαν και ήθελε να φύγει γρήγορα από το διαμέρισμα.

Κατά τον δικηγόρο του, Χρήστο Ψαρρά, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπισή του την περασμένη Παρασκευή, σήμερα το πρωί υπήρξε μετατροπή της κατηγορίας από κλοπή σε ληστεία.

Τονίζεται ότι 28χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος και για τη δεύτερη υπόθεση για την οποία κατηγορείται, η οποία αφορά την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών.