Γιατί ξυπνάς κουρασμένος ενώ κοιμήθηκες 8 ώρες; – Οι πιο συχνοί λόγοι

Ο ύπνος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την σωματική και ψυχική υγεία του οργανισμού, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση του σώματος και του εγκεφάλου. Ωστόσο, ένα «φαινόμενο» που παρατηρείται συχνά, είναι ότι αν και ένας άνθρωπος μπορεί να έχει κοιμηθεί τις «ιδανικές» οκτώ ώρες, νιώθουν ότι στην πραγματικότητα δεν ξεκουράστηκαν καθόλου.

Κανείς δεν μπορεί να πει ότι η διάρκεια που έχει ο ύπνος πράγματι δεν παίζει ρόλο, ωστόσο αναμφίβολα δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει το πόσο ξεκούραστοι νιώθουμε. Ειδικότερα, μεγάλη σημασία δεν παίζει μόνο η διάρκεια αλλά και η ποιότητά του.

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Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά μερικούς από τους πιο συχνούς λόγους που νιώθεις κουρασμένος ακόμη κι αν έχεις κοιμηθεί πολλές ώρες:

Η ποιότητα του ύπνου

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί άνθρωποι ξυπνούν πολλές φορές κατά την διάρκεια της νύχτας, ακόμη και χωρίς καν να το θυμούνται. Οι λόγοι γι αυτό μπορεί να είναι πολλοί, μεταξύ των οποίων η ζέστη ή το κρύο αντίστοιχα, κακή στάση σώματος, ανάγκη για τουαλέτα ή ακόμη και ένα ακατάλληλο στρώμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διακόπτεται ο βαθύς ύπνος που είναι απαραίτητος για την πραγματική και ουσιαστική ξεκούραση.

Οι διαφορετικές ώρες που κοιμάσαι

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο οργανισμός αγαπά την ρουτίνα. Έτσι, παρόλο που μπορεί να κοιμόμαστε σταθερά οκτώ ώρες, έχει σημασία αν η ώρα που πέφτουμε για ύπνο είναι σταθερή. Έτσι, αν μια μέρα κοιμόμαστε στις 11 το βράδυ και την επόμενη στις 2 τα ξημερώματα, είναι λογικό να μην νιώθουμε ξεκούραστοι το επόμενο πρωί.

Η διατροφή

Εννοείται ότι ο ύπνος επηρεάζεται από τις διατροφικές μας συνήθειες. Ειδικότερα, ένα βαρύ γεύμα αργά το βράδυ, η μεγάλη ποσότητα καφεΐνης κι άλλα, μπορεί πραγματικά να επηρεάσουν την ποιότητά του, ακόμη κι αν οι ίδιοι δεν το αντιλαμβανόμαστε.

Ο ποιοτικός ύπνος δεν μετριέται μόνο με το ρολόι. Όπως λέει και η παροιμία, κάθε τι δεν θέλει κόπο, αλλά τρόπο. Ακόμη και πολύ μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο πόσο ξεκούραστοι νιώθουμε την επόμενη ημέρα.