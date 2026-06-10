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Ασπρόπυργος: Ξηλώθηκαν 4.420 μέτρα παράνομων καλωδίων σε αστυνομική επιχείρηση – Συνελήφθησαν 11 άτομα (Εικόνες & Βίντεο)

Συνεργείο της ΕΥΔΑΠ διαπίστωσε δύο περιπτώσεις υδροκλοπών από οικίες

Ασπρόπυργος: Ξηλώθηκαν 4.420 μέτρα παράνομων καλωδίων σε αστυνομική επιχείρηση – Συνελήφθησαν 11 άτομα (Εικόνες & Βίντεο)
Αναστασία Ξυδιά

Ειδική αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης (09/06) σε οικισμούς του Ασπρόπυργου, από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/ ΓΑΔΑ.

Στόχος της αστυνομικής επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στον Ασπρόπυργο.

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Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 11 άτομα και σε βάρος τους σχηματίσθηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων τύγχανε διωκόμενος.

Επίσης βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις του ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, ενώ αφαιρέθηκαν πέντε άδειες κυκλοφορίες και επτά άδειες ικανότητας οδήγησης.

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Επίσης συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενήργησε αποξηλώσεις καλωδίων, μήκους 4.420 μέτρων το οποίο χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ συνεργείο της ΕΥΔΑΠ διαπίστωσε δύο περιπτώσεις υδροκλοπών από οικίες.

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Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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